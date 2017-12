Sénégal: Pape Ibrahima Diagne - «Les chefs traditionnels en Afrique peuvent jouer leur rôle de médiation»

«Au nom de la Collectivité léboue, je me félicite de cette belle initiative du Cirid qui honore le grand chef traditionnel, le Mohgo Naba, désigné premier lauréat du Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. Mes sincères félicitations vont également au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, son ministre des Affaires étrangères, Alpha Barry, et l'ensemble du gouvernement burkinabé qui ont contribué à faire de la cérémonie une réussite totale et un moment de communion et de ferveur dans la tradition africaine.

Je me réjouis de la pertinence du discours plein d'enseignements et pétri de valeurs du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Me Sidiki Kaba, et aussi de la présence de la forte délégation sénégalaise.

Je félicite le Mogho Naba pour cette prestigieuse distinction. La Collectivité léboue en est très fière, car Sa Majesté a régulièrement eu une oreille attentive à l'égard des Mossis et à toute la population burkinabé. Pendant la crise au Burkina Faso, quand le président Zida est allé le voir, le 4 novembre 2014, il a démontré, de manière magistrale, que les chefs traditionnels en Afrique peuvent jouer leur rôle de médiation et de régulation dans nos sociétés. Le roi des mossis a réussi à décanter la situation. Quelle coïncidence ! Parce que le parrain du prix décerné au Mogho Naba, Macky Sall, s'est aussi impliqué dans la résolution de la crise politico-militaire au Burkina Faso en passant la nuit à Ouagadougou avec les Burkinabé.

J'ai échangé avec le Mogho Naba sur la nécessité de poursuivre son travail pour une véritable réconciliation nationale et de pardon. Le peuple burkinabé a besoin de stabilité politique et sociale pour amorcer résolument son développement économique. Je voudrais aussi attirer l'attention des politiques à nous aider à parfaire les cadres de concertation traditionnelle pour amener à anticiper sur les crises et à prendre en charge les mécanismes endogènes de prévention et de résolution de conflits pour aboutir à des succès sans armes, sans effusion de sang».