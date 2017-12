Sénégal: Diaraf-As Douanes (1-2) - Les gabelous plus ambitieux que leurs adversaires

Match comptant pour la 5e journée de la ligue 1, joué samedi au stade Alassane Djigo de Pikine. La Douane a battu le Diaraf sur le score de 2 buts à 1.

Mi-temps : 1-0. Buts: Babacar Massaly (78ième mn) pour le Diaraf. Adama Tamba (34ième mn) et Talla Mbaye (55ième mn) pour l'As Douanes. Avertissements : Ibrahima Sagna (77ième mn) pour la Douane. Arbitrage de Siradji Dia (Cra Saint-Louis) assisté de Abdou Aziz Guèye (Cra Dakar) et Rawane Diop (Cra Saint-Louis).

Les équipes - Diaraf : Pape Seydou Ndiaye (G), Daouda Guèye Diémé (Cap) (Fidel Gomis 79ième mn), Matar Kanté, Youssou Diagne, Alpha Ba, Cheikh Tidiane Sidibé, El Hadj Madické Ka, Alioune B Tendeng, Mohamed Halil Daff (Boubacar Massaly 52ième mn), Ansou Sow (Babacar Seck 52ième mn), Ousseynou César Guèye. Entraîneur : Malick Daff.

As Douanes : Mory Diaby (G), Ass Ndoye (Cap), Sounkara Tamba, Samba Samaké, Khalifa Ababacar S Mbengue, Lansana Sagna, Moustapha Name (Ibrahima Sagna 74ième mn), Modou B Ndiaye (Baye Malick Diagne 80ième mn), Saliou Guèye, Adama Tamba, Talla Mbaye (Babacar dit Mbaye Niang 60ième mn). Entraineur : Joseph W Senghor.

Le Diaraf s'est incliné, samedi, au stade Alassane Djigo de Pikine devant une équipe de l'As Douanes visiblement plus ambitieuse ce jour. Avec une bonne organisation tactique et un engagement collectif, les gabelous avaient bien des raisons d'espérer sortir de cette rencontre avec un succès. C'est Adama Tamba qui va donner le ton en inscrivant un but d'anthologie à la 34ième minute et qui installe ses coéquipiers dans une confiance totale.

Un ascendant moral dont l'attaque douanière va profiter le mieux possible pour corser la note. C'est le cas à la 55ième minute, lorsque Talla Mbaye, sur un puissant tir, catapulte le ballon dans la lucarne de Pape Seydou Ndiaye. L'international portier sénégalais ne pouvait que regarder le cuir aller droit dans ses filets. Pourtant, trois minutes avant, Malick Daff venait d'opérer deux changements. Et, à force d'y croire, les Vert et blanc ont réussi à réduire le score à la 78ième minute grâce à Babacar Massaly. Les Douaniers verrouillent alors pour conserver le score.