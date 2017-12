Ile Maurice: Sorties en mer - «Les Mauriciens font fi des zones de bain dangereux et des courants»...

Autorités et associations mettent en garde contre les dangers en mer qui peuvent s'avérer mortels. Pour Viraj Ramharai, de l'association Surf Life Saving, celui qui se rend à la plage ne doit pas oublier les choses simples. «Beaucoup de personnes oublient l'abus de l'alcool. Ou encore la consommation excessive de nourriture avant d'aller nager. Une personne ivre dans l'eau, cela peut être dangereux.» D'ajouter que les Mauriciens font fi des zones de bain dangereux et des courants. «Ils viennent s'amuser en bord de mer et ne prêtent pas attention à certaines choses.»

