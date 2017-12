Sénégal: Nicolas Diop consacre un ouvrage à la «You Génération !»

L'animateur de radio Nicolas Diop a rendu public, samedi dernier, son ouvrage édité chez l'Harmattan Sénégal et consacré à la carrière de l'artiste musicien Youssou Ndour.

Des studios d'animation radio, Nicolas Diop passe à l'écriture. Son premier ouvrage, il l'a consacré à l'artiste planétaire Youssou Ndour avec un titre accrocheur : « You Generation ! ». C'est dans la conclusion que l'auteur Nicolas Diop, ancien animateur à la Radio futurs médias (Rfm) et qui officie aujourd'hui à la radio Sud Fm, explique le titre de l'ouvrage. Pour lui, Youssou Ndour est le « You de toutes les générations ». De celle des années 1970 jusqu'à celle d'aujourd'hui.

Dans la salle Amadou Aly Dieng de l'Harmattan Sénégal où a eu lieu, samedi dernier, la cérémonie de dédicace de l'ouvrage, on pouvait apercevoir toutes ces générations représentées. Des plus petits aux plus anciens. Parmi eux, on pouvait reconnaître des artistes de la jeune garde comme Bouba Kiroukou, Mame Gor Diazaka. Pour l'ancienne génération, il y a avait les artistes Kalidou Kassé, le comédien Lamine Ndiaye, le chanteur Idrissa Diop, par ailleurs père de l'auteur du livre ou encore l'animateur Michael Soumah de la radio Dakar Fm qui a guidé les premiers pas de Nicolas Diop dans l'animation radio. Pour M. Soumah, Nicolas a vraiment osé en décidant de porter son premier livre sur un « monument » de la musique sénégalaise.

D'après Michael Soumah, « Youssou Ndour est pour nous un emblème au même titre que le baobab et le lion ». Pour avoir une idée nette de la dimension planétaire du leader du Super Etoile, il faut, selon le directeur de Dakar Fm, sortir hors du Sénégal. « Quand on parle du Sénégal, on pense à Youssou Ndour comme on pense aux «cars rapides», au «ceebu jeen» », témoigne l'animateur radio.

En effet, pour écrire sur Youssou Ndour, Nicolas Diop a fait des recherches jusqu'à retrouver toutes les pochettes de la carrière du roi du « mbalakh ». Il a aussi recueilli des témoignages d'anciens qui ont côtoyé le président directeur général du Groupe de presse Futurs médias, tout au début de sa carrière. C'était quand il percevait un cachet de 500 FCfa par prestation.

Aujourd'hui, l'enfant de la Médina, parti de rien, trône aujourd'hui sur un empire de médias. Il est aussi un modèle de réussite dans l'industrie culturelle. Nicolas Diop a également fouillé dans le passé et le présent de l'artiste pour retrouver « l'inédit », « ce qui était caché ».

C'est ce « self made man » que l'auteur a voulu faire connaître à la jeune génération. Nicolas Diop invite, à travers son livre, ces milliers de jeunes qui tentent l'aventure en Europe en empruntant des pirogues de fortune, à travailler dur, à batailler pour réussir. Il appelle cette jeunesse à s'inspirer du chanteur Youssou Ndour.

Le journaliste Mamadou Ibra Kane, parrain de cette cérémonie de dédicace de l'ouvrage, indique que Nicolas Diop, à travers son livre, a ouvert des pistes pour les chercheurs, pour que ces derniers puissent, demain, s'intéresser à l'histoire d'une vie artistique réussie.