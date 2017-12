Sénégal: Route Kolda-Pata - Démarrage du bitumage en janvier

Les travaux de bitumage de la route Pata-Médina Yoro Foulah démarrent en janvier prochain, a annoncé le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres.

Les populations du département de Médina Yoro Foulah vont bientôt sortir de leur enclavement. Le tronçon Pata-Médina Yoro Foulah, long d'une trentaine de kilomètres, sera réhabilité. Les travaux vont en janvier 2018, a annoncé vendredi, à Médina Yoro Foulah, Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement qui effectuait une visite des chantiers de l'Etat dans la région de Kolda. L'axe Médina Yoro Foulah-Dabo via Fafacourou sera réfectionné plus tard. Concernant la route Kolda-Pata, longue de 66 kilomètres, les travaux de réhabilitation qui avaient démarré en juillet 2016, dans le cadre du Projet Pôle de développement de la Casamance (Ppdc), sont achevés depuis le mois de mai dernier.

Elle est financée par la Banque mondiale pour un montant de plus de 3,517 milliards de FCfa. L'Etat n'a pas, cependant, voulu s'arrêter en si bon chemin. Il a décidé de bitumer ce tronçon pour désenclaver le département de Médina Yoro Foulah et faciliter la circulation des biens et des personnes entre le Sénégal et la Gambie. L'objectif, à terme, est de bitumer l'axe Kolda-Dabo en passant par Pata, Médina Yoro Foulah et Fafacourou. « Depuis ce matin (Ndr : vendredi), nous sommes en train de faire le tour des chantiers dans la région de Kolda ; on a fait une très belle piste qui est terminée entre Kolda et Pata de plus de 60 kilomètres. Mais, vous avez constaté avec nous les difficultés que nous avons eues pour venir à Médina Yoro Foulah. C'est une trentaine de kilomètres et cela nous a pris une heure de route. Je pense qu'il y a des efforts à faire à ce niveau », a déclaré le ministre. Il a demandé aux techniciens en charge du chantier de prendre toutes les dispositions utiles pour le démarrage effectif des travaux de l'axe Pata-Médina Yoro Foulah dans le courant du mois de janvier prochain.

« L'objectif est de bitumer, en 2018, la route Kolda-Médina Yoro Foulah en passant par Pata. Après cela, nous allons continuer les travaux jusqu'à Dabo en passant par Fafacourou pour effectivement faire cette boucle du Fouladou », a-t-il précisé. Le montant des financements pour la réhabilitation de la boucle du Fouladou longue plus 170 kilomètres est estimé à 25 milliards de FCfa. Le bitumage de la route Kolda-Médina Yoro Foulah via Pata constitue une grande première pour les populations de ce vaste département qui, depuis l'accession du Sénégal à l'indépendance en 1960, n'a pas bénéficié d'un seul kilomètre de goudron.