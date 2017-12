Sénégal: Mgr Benjamin Ndiaye sur les migrants - « Travaillons à redonner confiance à nos jeunes »

L'archevêque de Dakar s'est fait le porte-parole des jeunes des pays d'Afrique qui, face à la pression sociale, optent pour l'immigration malgré tous les dangers que cette aventure porte. Mgr Benjamin Ndiaye a invité les autorités étatiques, les familles, les partis politiques et les chefs religieux à travailler ensemble pour sortir la population juvénile de la précarité qui la dirige sur des routes parsemées d'embûches. Cet appel figure dans l'un des messages délivrés par le père évêque lors des messes de la veille et du jour de Noël à Dakar et dans le secteur de Mbour.

Dans son traditionnel message de Noël, Mgr Benjamin Ndiaye s'est appuyé sur les pérégrinations du patriarche Jacob pour faire un plaidoyer en faveur des jeunes, surtout des victimes de l'immigration clandestine en terre libyenne. Selon l'archevêque de Dakar, la venue de Jésus-Christ parmi les Hommes peut faire penser aux migrations d'aujourd'hui. « Surtout que ces derniers temps, le sort cruel de migrants africains en Libye, dont certains sont même vendus et réduits en esclavage, a défrayé la chronique. Ces événements nous concernent directement, vu le nombre de jeunes sénégalais toujours attirés par l'aventure de cette migration illégale, malgré les multiples dangers du parcours », a déploré Mgr Ndiaye. Il a ajouté que « ces faits témoignent d'un mal-être de notre jeunesse et d'une désespérance réelle liés à la précarité et à la pauvreté ».

Selon lui, ces faits nous renvoient aussi à nos propres responsabilités et nous interpellent nous tous à différents niveaux : les pouvoirs publics, les familles, les guides religieux, les militants des partis politiques et les jeunes eux-mêmes. « Travaillons donc ensemble à redonner confiance à notre jeunesse, à enraciner dans les esprits et les comportements les bases d'une véritable conscience citoyenne », a suggéré l'autorité diocésaine. Mgr Benjamin Ndiaye a invité chacun de nous à « œuvrer à la promotion des droits et de la justice pour le règne de la paix dans les cœurs pour des relations humaines plus fraternelles ». Selon lui, Jésus-Christ, qui est comme « la maison de Dieu parmi les hommes », s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. En lisant son message, l'archevêque de Dakar a indiqué que c'est à des bergers, qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux, que sa naissance est annoncée en premier : « Ne craignez pas », leur dit l'Ange du Seigneur, « car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple.

Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire », a raconté l'archevêque de Dakar qui a rappelé au début de son message que Noël célèbre le mystère incommensurable de Dieu fait homme en Jésus-Christ. « Avec reconnaissance, nous louons le Seigneur Dieu, Maître du temps et de l'histoire pour cette merveille qui témoigne de son amour en notre faveur. Nous lui rendons grâce pour le don de la vie, pour les enfants qui naissent à la vie, et pour leurs parents », a souligné Mgr Benjamin Ndiaye.

D'après le prélat, Dieu, en appelant les hommes à la vie, veut le bonheur et l'épanouissement de chaque être humain. « Il attend de nous une adhésion pleine et entière à son mystère, une foi sincère, libérée de tout syncrétisme, vécue dans la confiance, la droiture et l'intégrité. Laissons-nous donc éduquer par le Seigneur, en contemplant l'enfant Jésus », a dit l'évêque de Dakar. Expliquant qu'avec la naissance de Jésus, c'est le ciel qui visite la terre pour lui faire goûter la joie et la paix qui viennent de l'amour de Dieu.