Angola: L'énergie et l'agriculture stimulent la croissance économique en 2018

Luanda — Les secteurs de l'énergie et de l'agriculture, avec des taux respectifs de 60,6% et 5,9%, seront les moteurs de la croissance économique attendue en Angola de 4,9% à 2018, en dehors du secteur pétrolier, selon la proposition du Budget Général de l'Etat (BGE) pour l'année prochaine

Cette projection de croissance est un bon indicateur pour le pays, après la quasi-récession (0,1%) en 2016 et la croissance de 1,1% cette année qui est sur le point de prendre fin suite à la crise économique qui a débuté fin 2014 avec la chute du prix du pétrole sur le marché international.

Globalement, en 2018, le secteur non pétrolier progressera de 4,4%, soutenu également par la performance des secteurs de l'industrie manufacturière (1,8%), des services marchands (4,3%), de la construction (3,1%) et de l'extraction de diamants, des minéraux métalliques et non métalliques avec 4,4%.

En 2017, la croissance du secteur pétrolier s'est établie à -4,6% et celle du secteur non pétrolier à 1,9%. La croissance du secteur non pétrolier a été déterminée par la performance des secteurs de l'énergie (40,2%), de l'agriculture (4,4%), de la construction (2,2%) et de l'industrie manufacturière (0,7%), des services marchands (3%).

Loin du scénario de 2017, pour 2018, le PIB pétrolier présente des prévisions de croissance de 6,1%, motivées par la mise en service de nouveaux champs pétroliers.

Pour cette période, la production moyenne estimée dans le BGE est située à un million 698 mille barils / jour, avec un prix moyen pondéré de 50 dollars le baril.

La performance du secteur de l'électricité en 2018, avec le taux prévu de 60,6 pour cent, résultera de l'évolution physique des projets structurants, ce qui permettra le démarrage des turbines à vapeur de la centrale à cycle combiné de Soyo et de la mise en valeur de l'hydroélectrique de Lauca, avec deux turbines (2x330 MW).

Dans le secteur agricole, la croissance de 5,9 pour cent en raison de forts investissements dans les principales filières (céréales, légumineuses et oléagineux, racines et tubercules, la viande, du café, de palme et miel) qui en grande partie sont directement liés à l'alimentation de la population du pays.

En plus du dynamisme du secteur de l'agro-industrie, avec l'émergence de nouvelles explorations et fermes de moyenne et grande échelle, le secteur prévoit mettre en valeur l'agriculture familiale, par le développement de projets MOSAP II, financé par la Banque mondiale et le SOMAP, financé par le FIDA, qui sera mis en œuvre dans les provinces de Cuanza Sul, Huíla et Benguela.

En plus de ces projets, il est prévu de mettre en œuvre le projet de résilience et de récupération de l'entrée en fonctionnement de 18 nouvelles unités de fabrication, durant l'année 2017.

Aussi, le dynamisme attendu dans le secteur agricole et la reprise de la disponibilité de devises pour l'importation de matières premières, accessoires et pièces de rechange, de nouveaux équipements, dans la limite des besoins du secteur, pourront contribuer à améliorer la performance du secteur industriel.

Dans l'industrie extractive, la croissance de 4,4%, selon les indicateurs de la proposition du BGE, résultera de l'extraction de diamants dans la mine de Luaxe, de l'exploration du fer et de l'augmentation de l'exploitation des roches ornementales.

Avec un déficit budgétaire de 2,9% du PIB, le cinquième consécutif, après 5,3% de 2017, 7% de 2106, 3,3% de 2015 et 6,6% de 2014, le budget général de l'État pour 2018 comprend des revenus et dépenses évalués à 9,6 billions de kwanzas.

Selon les projections du BGE/2018, l'inflation attendue est de 28,70%, contre 22,9% cette année (2017).