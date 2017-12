Cameroun: Meilleur joueur africain - Aboubakar éliminé, le Cameroun en colère

Plus d'une semaine après, la pilule est toujours dure à avaler au Cameroun. La nouvelle de la non sélection du Lion indomptable Vincent Aboubakar dans la liste finale des postulants au ballon d'or 2017 ne plaît pas à nombre de ses compatriotes. Les journalistes sont parmi ceux qui crient à l'injustice. Ils voyaient l'ancien sociétaire de Coton sport de Garoua dans la fameuse short-list. Ce n'est pas l'avis d'autres spécialistes qui se sont faut le devoir de démontrer les faiblesses du Camerounais. Africa Top sports a suivi le débat au Cameroun.

Nombre de Camerounais ne décolèrent pas depuis le 18 décembre 2017 date de la publication de la liste des derniers concurrents engagés dans la course au trophée de meilleur footballeur africain pour le compte de l'année en cours. Les mécontents ne digèrent pas l'exclusion de Vincent Aboubakar de la « short-list » qui comprend 3 noms de stars africaines (l'Egyptien Mohamed Salah, le Gabonais Pierre Emerick Aubameyang et le Sénégalais Sadio Mane). Le public mécontent croit dur comme fer que l'attaquant des Lions indomptables du Cameroun avait sa place dans cette sélection des tout meilleurs joueurs africains de 2018. Il n'y a pas quel'homme de la rue féru de football qui conteste. La presse camerounaise dans sa grande majorité crie à l'injustice. Certains journalistes évoquent même un scandale.

Dans l'argumentaire de la plupart de ces confrères apparaît le somptueux et non moins décisif but de Vincent Aboubakar qui permet courant février 2017 à Libreville, au Cameroun de remporter la finale de la Coupe d'Afrique des nations. Autre argument « de poids » le début de saison époustouflant d'un joueur qui se classe au deuxième rang dans le tableau des meilleurs artificiers d'Europe. Ceux qui crient au complot disent que c'est la supposée rancoeur du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, envers le Cameroun qui continue de se manifester après la violente crise née après l'augmentation du cahier de charges du Cameroun à la CAN 2019. «Est-ce un autre complot d'Ahmad et sa clique contre le Cameroun d'Hayatou? L'on serait tenté de répondre par l'affirmative. Dire que pour être dans la sort list de 3 il faut évoluer au sein des 5 meilleurs championnats de football d'Europe est un argument qui ne tient pas la route. Dans la mesure où même en Ligue des champions, les performances d'Abou sont loin d'être ridicules », conteste Wiliam Tchango, un journaliste du site internet spécialisé www.lionindomptable.com.

« Une véritable surprise »

« Aboubakar a été écarté à dessein pour laisser le champ libre à Mohamed Salah. Comment comprendre qu'il ne soit pas retenu avec les statistiques époustouflantes qui sont siennes. Je rappelle que parmi les 11 derniers rescapés, il était le seul à avoir décroché un titre à la fois en sélection et en club. La CAF démontre à travers ce geste que ses critères sont loin d'être lisibles », accuse l'homme de média. Press-sport.com, un site camerounais en plein boom préfère citer l'extrait d'une interview accordée à d'autres journalistes et dans lequel il déclarait en réponse à une question su ses chances de succès au ballon d'or 2017 : « Je ne sais pas quels critères sont retenus, mais en 2017 je suis champion d'Afrique, champion de Turquie et là je suis sur un bon début de saison à Porto. Ça ne m'obsède pas, mais je l'ai dans un petit coin de la tête. » Des mots que le journal en ligne interprète à sa manière. « Absent de la liste des trois nominés communiquée ce lundi par la CAF, Vincent Aboubakaravait raison de s'interroger sur les critères qui militent pour l'élection du ballon d'or africain tant ils sont mystérieux », écrit le rédacteur de l'article.

Pour 45fois2.com c'est « une véritable surprise ». Nos confrères s'étonnent de ce que « ses performances stratosphériques autant individuelles que collectives », n'aient pas amené la Confédération africaine de football à l'inscrire dans le trio appelé à disputer cette espèce de finale. confondue. Y a que Edinson Cavani qui aurait fait mieux que lui sur la scène européenne « Si la présence de l'égyptien Mohamed Salah ne faisait l'ombre d'aucun doute dans le trio final, les nominations de Sadio Mane et Pierre Emerick Aubameyang laissent songeur. Ces deux derniers n'ont rien gagné en sélection au courant de l'année. Le lion indomptable qui a été sacré champion de Turquie avec le Besiktas et a gagné la CAN 2017 avec le Cameroun en dominant ses rivaux a été recalé, curieusement et ce, malgré ses statistiques impressionnantes en ce moment avec le FC Porto où il a inscrit 21 buts en 22 matches, toute compétition», souligne le rédacteur en chef Christel Léger Tientcheu.

L'autre site camerounais spécialisé en football, l'emblématique www.camfoot.com mêle sa voix à ce concert de désapprobation. « Contre toute attente, l'attaquant du FC Porto ne fait pas partie des finalistes pour le titre de meilleur joueur africain de l'année. Alors qu'il a non seulement remporté la CAN 2017, il a été champion de Turquie, et ses multiples réalisations y ont largement contribué. N'est-ce pas un acharnement puisque malgré sa prestation de haut vol et son but stratosphérique gagnant lors de la finale de la CAN, on l'avait oublié dans la récompense du joueur du match ? Au moins, le Cameroun sera représenté chez les filles, par Aboudi Onguéné et les Lions Indomptables dans la catégorie des meilleures équipes de l'année », se console la rédaction.

C'est en réalité un débat qui s'est ouvert sur la non sélection de Vincent Aboubakar dans le trio final du concours du meilleur footballeur africain de 2017. D'autres Camerounais, dont de fins connaisseurs de la planète foot se prononcent et expliquent pourquoi leur compatriote ne pouvait figurer parmi les trois élus. L'analyste sportif réputé Charles Mongue Mouyeme est de ceux qui effectuent la démonstration.

Il note tout d'abord que lors de la CAN 2017, Aboubakar n'était pas le meilleur joueur du tournoi et ne figurait pas dans son équipe-type. Tout comme à la Coupe des Confédérations où l'on retrouvait ses coéquipiers Fabrice Ondoa et Zambo. Anguissa. Selon cet ancien journaliste sportif Fabrice Ondoa aura été le meilleur joueur des Lions Indomptables du Cameroun en 2017. Pour lui, au sein de sa propre équipe nationale, « Aboubakar Vincent ne peut venir qu'après Bassogog, Ngadeu, Zambo Anguissa, Moukandjo ». C'est pourquoi il déclare que si on prend en compte les prestations en sélection nationale, Aboubacar Vincent ne peut pas être le meilleur joueur africain sans l'être dans sa propre sélection nationale. Et que seules ses prestations en club pouvaient remettre Aboubacar Vincent en selle pour le titre de meilleur joueur africain.

« Ne pas confondre « le meilleur joueur africain sur une année » et « le meilleur buteur sur quelques semaines »

Sur ce plan aussi Aboubacar est défavorisé. Charles Mongue Mouyeme relève que pour la saison 2016-2017 son jeune compatriote se retrouve hors du Top 10 africain avec les 12 buts marqués pour le compte du Besiktas d'Istanbul. Il est derrière Aubameyang, Eto'o, Salah, Kweuke, Mané ou encore Moukandjo. L'analyste sportif souligne que même dans les prestations en club, rien pas même les statistiques individuelles cumulées ne permet de classer Aboubakar Vincent avant l'un des joueurs du trio final publié par la CAF (Sané, Salah, Aubameyang). Pour conclure son analyse, le consultant TV invite à ne pas confondre « le meilleur joueur africain sur une année » et « le meilleur buteur sur quelques semaines ». A l'endroit des Camerounais en colère contre la CAF et son président il tient se propos : « il n'est pas désigné par le Président Ahmad qui, selon les nouveaux chauvins camerounais, voue une haine viscérale au pays de son prédécesseur. Devrait-on penser que la BBC aussi déteste le Cameroun ? Apporter un soutien complaisant (et bien souvent hypocrite) à Aboubakar Vincent ne lui rend pas service en ce moment où il semble vouloir s'inscrire dans la régularité et la constance dans des prestations de qualité ». Le journaliste sportif camerounais Martin Camus Mimb y va lui aussi de son explication.

Dans un post sur son profil Facebook estime lui aussi que « ce n'est pas une surprise » que Vincent Aboubakar ne soit pas dans le trio de tête. Il énonce pour cela une série de raisons. La première est qu'il est de plus en plus rare de voir un joueur n'évoluant pas dans les quatre ou cinq championnats majeurs l'emporter. Le promoteur de Radio sport info indique que « le dernier à l'avoir gagné, est Emmanuel Amunike... il y a 23 ans! En cette année 94, il avait été champion d'Afrique avec le Nigeria et était parti du Zamalek pour le Sporting au Portugal... Nwanko Kanu en 96, ayant commencé à L'Ajax pour terminer à l'Inter Milan... ».Notre confrère soutient dès lors que le choix d'aller poursuivre sa carrière en Turquie a plutôt desservi Aboubakar. « La saison de Vincent Aboubakar en Turquie (choix de championnat) ne l'a pas aidé. À la CAN, en dehors de la deuxième phase de la compétition, il est resté au banc en début de compétition, et les qualifications pour la Coupe du Monde encore fraîches dans les mémoires et plus récentes que la CAN, ont porté selon toute évidence, Sadjo Mané et Mohammed Salah, en plus de leurs performances en club pas du tout ridicules, tout comme Aubameyang très bon la saison dernière avec Dortmund... ».

Martin Camus Mimb préfère voir un Aboubakar paré pour l'avenir et qui pourrait triompher dans le futur. « Les prestations étincelantes de Vincent Aboubakar en ce début de saison, vont forcément le porter haut la saison prochaine. Mais là encore ,un autre facteur est une vraie inconnue, la Coupe du Monde pour laquelle il est absent et qui offre une opportunité à Mané, Salah ou tout autre de briller... Il reste deux ou trois solutions à Aboubakar Vincent: Terminer la saison comme il l'a commencé avec Porto, en championnat et en Champions League,Migrer dès le mercato d'été dans l'un des cinq championnats majeurs et garder les mêmes performances, et espérer que la Coupe du Monde sera un bide pour les autres... »