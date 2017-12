Guinée: Migration - Le dilemme des jeunes Guinéens

En 2017, la DW a organisé plusieurs débats sur le thème "partir ou rester" dans des capitales ouest-africaines. Le dernier a eu lieu à Conakry, en Guinée. Retour sur ce débat dans notre émission spéciale noël.

La radio internationale allemande a organisé cette année plusieurs débats sur les migrations - migration légale et irrégulière. Après le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, la rédaction francophone s'est déplacée, le 8 novembre, en Guinée, à Conakry pour une nouvelle discussion, en coopération avec le ministère allemand des Affaires étrangères et Espace TV.

Le débat s'est tenu à l'université Kofi Annan de Conakry. Nous vous proposons quelques extraits de la discussion entre les différents intervenants ainsi que des échanges avec le public.

En marge du débat de Conakry, Bangaly Condé, notre correspondant dans la capitale guinéenne, a pu par ailleurs rencontrer un jeune qui a tenté le voyage vers l'Europe avant de rentrer grâce à l'aide de l'OIM. Retour, enfin, sur un festival un peu spécial, intitulé "Univers des Mots". Il a réuni des comédiens africains et européens autour du thème "Nos Migr'actions". Une occasion pour développer les rencontres entre les artistes du Nord et du Sud, à travers les écritures et les représentations théâtrales, qui traitent de thématiques comme la migration.