Liberia: Présidentielle libérienne - Peu importe le vainqueur, pourvu que la paix soit

Ce n'était pas, à dire vrai, la date indiquée pour organiser un scrutin majeur comme celui-là. Surtout pas dans un pays comme le Liberia, où les chrétiens sont ultra-majoritaires.

Ainsi donc, au lendemain de Noël, les 2,1 millions d'électeurs se sont rendus hier, mardi 26 décembre 2017, aux urnes pour départager le sénateur George Weah et le viceprésident sortant, Joseph Boakai, arrivés respectivement premier (38%) et deuxième (28%) à l'issue du scrutin du 10 octobre dernier.

Etait-ce l'inévitable gueule de bois des lendemains de fête, quand bien même la célébration de la Nativité aurait été sobre ? En tout cas on n'a pas vu l'affluence monstre enregistrée lors du premier tour, où on a frôlé l'émeute dans certains bureaux de vote.

A moins que la patience des électeurs ait été mise à rude épreuve au point de détourner grand monde du chemin des urnes ! On se rappelle en effet les deux mois de retard accusés dans la tenue de ce second tour à cause de l'imbroglio politico-juridique consécutif aux recours en annulation des résultats du premier scrutin. Qui donc de « Sleepy Jo » ou de l'ancienne star du ballon rond décrochera le Graal ?

Même si en la matière il faut se garder de vendre la peau du dinosaure Boakai, théoriquement le match est plié pour l'ex-ballon d'or africain.

Arrivé en tête dans onze provinces sur les quinze que compte le Liberia, dont celle capitale dans les sens du mot, Montserrado qui comprend Monrovia, « Mister George » a vu se ranger derrière lui quatre prétendants malheureux du premier round dont Charles Brumskine et Prince Johnson, arrivés respectivement troisième et quatrième.

Reste à savoir si la faible affluence constatée hier devant les bureaux de vote ne va pas contrarier l'élan de l'ancien attaquant du PSG, déjà balle au pied dans la surface de réparation de son challenger.

De nombreux analystes estiment que ses partisans sont allés tâter la truite, convaincus que le match est gagné d'avance. Il faudra donc attendre quelques jours pour savoir qui entre les deux personnalités que tout oppose aura la faveur des urnes. Car les différences entre leurs pedigrees sont énormes.

L'âge d'abord, Weah n'étant qu'un jeune quinqua alors que Boakai est un septuagénaire qui aurait pu être le père de « l'enfant de Clara Town ». Le niveau d'instruction ensuite, l'un ayant à peine traversé la cour d'une école, même si ces dernières années il a essayé de combler son handicap ; l'autre, un intellectuel bon teint issu de l'université de Kansas aux Etats-Unis d'Amérique.

Plus que l'opposition de deux programmes et le choix entre deux projets de société que les électeurs n'ont d'ailleurs pas vu pendant la campagne, c'est surtout entre deux parcours diamétralement opposés que les Libériens vont devoir choisir.

Mais quel que soit celui qui remportera la victoire, c'est un champ de ruines qu'il va hériter car si les deux mandats successifs d'Ellen Johnson- Sirleaf, première femme élue présidente en Afrique, ont permis de consolider la paix encore fragile au sortir de deux guerres civiles qui ont fait 250 000 victimes, sur les plans économique et financier, tout reste à faire dans un pays miné par une corruption endémique que chacun des prétendants promet d'enrayer s'il était élu sans pour autant dire il y parviendra.

Enfin, quels que soient le vainqueur et le perdant surtout, il faut espérer que ce second round qui a connu au moins un changement de procédure avec l'existence d'une vraie liste électorale en bonne et due forme ne débouchera pas sur une contestation électorale susceptible de mettre à mal la fragile cohésion sociale.

C'est d'ailleurs parce qu'on redoute pareil scénario que fusent de toutes parts les appels au calme et à la retenue. Il ne faudrait pas que des querelles politiques et la guerre des ego fassent rater aux Libériens l'occasion de réussir la première transition démocratique depuis 73 ans.