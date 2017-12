Congo-Kinshasa: Vie des partis - Les « UDPS » bataillent désormais sur un terrain administratif

Arrêté à Kinshasa, le notaire Roger Mbangu aurait fait obstruction aux modifications des statuts de l'UDPS telles qu'issues du dernier congrès organisé sous l'égide du Premier ministre.

Bruno Tshibala n'est pas au bout de ses peines. Après avoir piloté le dernier congrès extraordinaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) ayant débouché sur son intronisation comme digne successeur de feu Étienne Tshisekedi, le voilà porté vers un nouveau front, celui de la légalisation des statuts de « son » UDPS. L'homme qui s'est par la suite rétracté, s'étant rendu compte de l'incompatibilité de son statut de Premier ministre à celui de chef d'un parti politique, s'est finalement affublé du titre d'autorité morale. À la tête de l'UDPS, il placera alors Tharcisse Loseke, un des cadres du parti. À deux, ils mènent actuellement la bataille de la légalisation de l'UDPS dans sa nouvelle configuration telle qu'issue du congrès tenu à Limete.

La procédure qu'on croyait déjà huilée présente néanmoins quelques écueils. Principal obstacle, un certain Roger Mbangu, notaire de la ville de Kinshasa pour la juridiction de Mont-Amba. L'intéressé aurait fait obstruction aux modifications des statuts de l'UDPS à la lumière du dernier congrès organisé sous l'égide du Premier ministre, Bruno Tshibala. Le notaire est catégorique face à la requête du Premier ministre et de ses amis. Il leur a fait savoir qu'il avait déjà reçu deux actes d'opposition de l'UDPS/Tshisekedi et, par conséquent, ne pouvait pas légaliser deux documents portant le même nom. En refusant d'acquiescer à la demande du groupe Tshibala qui, pourtant, se revendique de la vraie UDPS, Roger Mbangu s'est mis dans une mauvaise posture.

Et coup de théâtre. Alors qu'il s'attendait le moins du monde, le notaire sera appréhendé le 23 décembre par les services spéciaux de la Police nationale et déféré au parquet général de Matete. Principaux griefs retenus à sa charge : insubordination et insoumission dans l'exercice de ses fonctions. Une arrestation qui, d'après des observateurs, est en lien étroit avec le dossier UDPS. Aussi curieux que cela puisse paraître, les affidés de Bruno Tshibala ont déclaré être étrangers à cette arrestation qui pourrait résulter, selon eux, d'un dossier judiciaire et sécuritaire. « Nous ne savons pas pourquoi il a été arrêté. Nous avons déposé nos documents issus du congrès extraordinaire. Tous ces documents devraient être notariés chez lui », a indiqué Tharcisse Loseke qui reste optimiste quant à la légalisation des statuts modifiés de l'UDPS. Et d'ajouter que les notaires ont certes pour mission de légaliser et de vérifier l'authenticité des documents administratifs, mais n'ont pas qualité de lever l'opposition d'une tierce partie.

Du côté de l'UDPS aile Félix Tshisekedi, on salue le sens de « responsabilité et la loyauté du notaire arrêté qui n'a pas cédé face à la pression des politiciens ».