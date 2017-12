Congo-Brazzaville: Gouvernance - Le pays veut s'appuyer sur l'étude prospective

Le nouveau dispositif est censé aider le gouvernement dans la mise en œuvre des projets de développement et va bientôt être pris en compte dans la planification des investissements publics.

Un atelier national de renforcement des capacités des directeurs des études et de la planification (Dep), organisé du 21 au 23 décembre, a permis aux cadres des ministères sectoriels de poser les bases de la réforme de mode de gestion des investissements publics et l'exécution du nouveau Plan national de développement 2018-2022.

L'objectif de cette session de formation à l'endroit des cadres de la Dep était d'améliorer leur performance et de formuler des perspectives pour les cinq prochaines années. Les participants ont recommandé notamment la formation continue des agents de la Dep à travers des séances d'harmonisation des procédures en matière de statistiques et de planification chaque trimestre.

« Mais surtout la mise à la disposition d'un système d'informations (réseaux intranet et extranet) et la mutation de la Dep en direction des études, de la planification et de la prospective », ont-t- il proposé.

L'étude prospective proposée est la démarche qui vise, par une approche rationnelle et holistique, à réunir les conditions pour les projets futurs. Elle ne consiste pas à prévoir l'avenir mais à élaborer des scénarios possibles et impossibles dans leurs perceptions du moment sur la base de l'analyse des données disponibles, à savoir sur l'état des lieux, les tendances lourdes, les phénomènes d'émergence...

« Ces trois jours de réflexion donnent jour à la proposition d'un nouveau cadre juridique et règlementaire réorganisant la Dep, pour mieux répondre aux questions de planification, d'études et de suivi-évaluation dans les ministères », a déclaré, lors de la clôture de l'activité, la ministre du Plan, de la statistique et de l'intégration régionale, Ingrid Ebouka-Babackas.

Notons que l'ouverture de cet atelier avait connu la participation des ministres Henri Djombo, de l'Agriculture; Antoinette Dinga-Dzondo des Affaires sociales; et de Fidèle Dimou, des Transports.