Cote d'Ivoire: Officiel - Yaya Touré sort de sa retraite !

On vous l'apprenait un peu plus tôt à l'issue de la sortie de son agent Dimitry Seluk. C'est désormais officiel. Yaya Touré va bien sortir de sa retraite un peu plus d'un an après avoir annoncé la fin de carrière internationale avec la Côte d'Ivoire.

C'est également à travers un tweet que le milieu de terrain de Manchester City a confirmé l'information. « J'aime mon pays et je suis libre pour la sélection nationale. Je souhaite aider la prochaine génération ainsi que d'utiliser toute mon expérience afin que tous les Ivoiriens soient fier« , peut-on lire.

Après avoir gagné la CAN 2015 en Guinée équatoriale, Yaya touré avait mis un terme à 14 ans de vie commune avec les Eléphants en septembre 2016. Il annonçait vouloir « passer le témoin aux plus jeunes ». Un an plus tard,le voici de nouveau disponible pour gagner un « autre trophée ». On devrait ainsi le retrouver au mois de mars pour un probable match amical de la Côte d'Ivoire.