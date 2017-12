Congo-Kinshasa: Infrastructures - L'autoroute Kinshasa - N'Djili toujours attendue dix ans après

Inclus dans le cadre du programme dit des cinq chantiers de la République, le projet d'érection de l'ouvrage d'une vingtaine de kilomètres de longueur permettra de décongestionner la circulation routière très dense entre le centre-ville et l'aéroport.

Le vieux projet de construction de l'autoroute Kinshasa-N'Djili n'a jamais été réalisé, en dépit de la signature, en avril 2007, d'un accord entre le ministère des Travaux publics et la Compagnie nationale chinoise des ponts et chaussées. C'est l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT), fruit de plus de huit ans de coopération fructueuse avec la Chine, qui est au cœur de ce projet qui devrait permettre d'atteindre plus vite le principal aéroport de la ville. L'ACGT, en effet, fonctionne aujourd'hui comme une véritable structure technique dotée des capacités réelles pour réaliser les performances nécessaires dans les domaines de la conception et de la réalisation des projets. Son acte fondateur est le programme sino-congolais et pour une certaine opinion bien avisée, le gouvernement de la République doit en faire un véritable établissement public ou une société d'État.

Son directeur général, Charles Médard Ilunga, a estimé que plus rien n'empêchera la construction de l'autoroute allant de l'aéroport de N'Djili vers le centre-ville de Kinshasa. Par ailleurs, il a nié toute volonté de sa part de rechercher un simple effet d'annonce. En effet, a-t-il fait remarquer, il s'est tenu le week-end dernier une réunion stratégique pour évaluer les activités de 2017 et planifier celles de 2018. La question de la gestion des mégalopoles de la taille de Kinshasa est au cœur d'un grand débat depuis quelques années. Des études existent pour promouvoir justement des partenariats bénéfiques dans le cadre de l'éxécution de ce projet. Un partenaire chinois, a-t-il dit, a témoigné d'un certain intérêt.

Au total, deux grands projets sont prévus pour l'année prochaine. En dehors de la première artère citée, il y a aussi le projet de construction de la route Kolwezi-Dilolo, dans l'ex-Katanga. Dans sa mise au point, Charles Médard Ilunga a fait état de nombreux projets actuellement menés à l'intérieur du territoire national. D'autres ont bénéficié des études importantes de manière à mobiliser de très grands travaux. Cependant, le directeur général et le comité de gestion n'ont pas avancé des chiffres en ce qui concerne les budgets à mobiliser pour ces deux grands chantiers.