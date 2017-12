Congo-Brazzaville: Accord de paix dans le Pool - Des acteurs politiques donnent leur point de vue

L'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités signé le 23 décembre à Kinkala, entre le gouvernement et les représentants de Fréderic Bintsamou, alias pasteur Ntumi, suscite des commentaires des acteurs politiques et de la société civile.

Nous avons pu recueillir les réactions du secrétaire général du Club-2002-Pur, Juste Désiré Mondelé; du premier secrétaire de l'Upads, Pascal Tsaty Mabiala; et du président de l'Udh-Yuki, Guy Brice Parfait Kolelas.

Juste Désiré Mondelé : « La signature de cet accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités dans le département du Pool est une bonne chose pour le retour définitif de la paix dans cette partie du pays. En effet, ce n'est pas un fait nouveau ; c'est pour la énième fois que le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a toujours privilégié les intérêts de la population au détriment des considérations égoïstes. En tant qu'acteur politique, nous souhaitons que les parties signataires respectent scrupuleusement les dispositions de cet accord et que l'opération désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants se déroule sans heurts. En outre, nous saluons le courage de Frédéric Bintsamou, alias pasteur Ntoumi, qui a compris que les questions politiques ne se résolvent pas par les armes mais par le dialogue.»

Pascal Tsaty Mabiala : « Nous saluons ce modèle retenu pour le retour de la paix dans le Pool. C'est une manière de faire que la souffrance de la population de cette partie du pays s'arrête. Ce qui vient d'être fait est un pas vers le cessez-le-feu et la cessation des hostilités. Il suffit que le comité de suivi de cet accord veille à ce que toutes les dispositions y incluses soient respectées. Nous avons demandé cet accord depuis très longtemps. Pour l'heure, nous croyons au gouvernement et aux émissaires de Ntoumi ; parce qu'il n'a pas encore donné son point de vue depuis la signature de ce document. Quand je l'ai lu, je me suis rendu compte que toutes les dispositions sont prises pour le retour de la paix dans cette partie du pays. On attend sa mise en application. »

Guy Brice Parfait Kolelas a donné le point de vue de son parti dans le communiqué final sanctionnant la réunion du bureau politique du 25 décembre. « Le bureau politique de l'Union des démocrates et humanistes(Udh-Yuki), en réunion extraordinaire ce jour, prend acte de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités dans le Pool, conclu le samedi 23 décembre à Kinkala entre le gouvernement de la République du Congo et le pasteur Ntoumi, représenté par M. François Ndé et Jean Gustave Ntondo, sous la supervision du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation.

Le bureau politique de l'Udh-Yuki espère que les parties signataires auront à cœur les intérêts supérieurs de la population du département du Pool martyrisée depuis bientôt deux ans. », indique le communiqué.