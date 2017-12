Congo-Kinshasa: Joseph Kabila promulgue la loi électorale

La sous-alimentation constitue non seulement un problème de santé publique dans le pays en tenant compte… Plus »

« Ce n'est pas une pratique inventée pour mettre les opposants hors d'état de nuire ou en marge du processus électoral, assure André-Alain Atundi. Le gouvernement a épinglé deux raisons essentielles : il s'agit de la moralisation de la vie politique pour empêcher le phénomène si néfaste de transhumance, et la rationalisation de la vie politique pour réduire le nombre de partis politiques aux formations représentatives. 1% a semblé le minimum. Et donc il n'y a aucune mesure discriminatoire. »

« En instituant le seuil de représentativité, il est clair que les candidats indépendants ne pourront jamais l'atteindre. Et donc ils seront frappés, en quelque sorte, d'inéligibilité, estime-t-il. Ce qui est en violation flagrante de la Constitution. En tant qu'opposition démocratique et républicaine, nous allons saisir la Cour constitutionnelle, afin d'obtenir l'annulation du seuil de représentativité qui viole l'article 101 de la Constitution en ce qu'il crée une autre condition d'éligibilité, en réalité d'exclusivité, des candidats indépendants. »

