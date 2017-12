Madagascar: Près de 10 000 fonctionnaires privés de leur salaire de décembre

Madagascar est actuellement en pleine saison cyclonique. Averses orageuses, pluies diluviennes et montée des… Plus »

Policiers, personnels de l'Education nationale ou encore du ministère de la Santé... Ils seraient entre 2000 et 4000 fonctionnaires à avoir été privés de salaires par erreur ce mois-ci, d'après une estimation du ministère de la Fonction publique. En cause, la mauvaise maitrise du logiciel informatique mis en place pour recenser les fonctionnaires en activité et effacer des listes ceux qui ne le sont pas.

A Madagascar, mauvaise surprise pour près de 10 000 fonctionnaires en cette fin d'année : leur salaire du mois de décembre a été suspendu. Une mesure prise par le ministère des Finances et du budget dans le cadre de sa lutte contre les fonctionnaires fantômes. Mais sur ces 10 000 fonctionnaires, nombre d'entre eux sont en réalité bel et bien en activité. Leur salaire a donc été suspendu par erreur. Une erreur qui passe très mal en cette période de fêtes de fin d'année.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.