Togo: Un membre du PNP et deux autres individus interpellés à Djagblé

Alors que les mesures d'apaisement prises ces dernières semaines par le gouvernement togolais, avec la libération de plusieurs personnes arrêtées dans le cadre des manifestations publiques de l'opposition, y compris les Imams de Sokodé et de Bafilo et certains membres du Mouvement Nubuéké, semblent dire à plus d'uns que les balises sont en train d'être posées en vue d'un prochain dialogue avec l'opposition, l'exécutif vient visiblement encore de frapper.

C'est du moins l'impression qui se dégage, en attendant d'avoir une version officielle sur les raisons de l'acte posé ce mardi 26 Décembre au matin.

Selon les informations, qui font le tour des plateformes des réseaux sociaux ce jour, le sieur Mohamed NDANCKY, membre du PNP, vivant aux Etats Unis et en séjour au Togo, et de deux autres personnes, Hady TCHADJOBO et Ismael TCHABANA, ont été interpellés à Djagble par des forces de l'ordre. Aucune information pour l'instant n'est disponible sur leur destination.

C'est une arrestation qui vient rajouter au climat qui a déjà cours dans le pays.