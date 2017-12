Congo-Kinshasa: Plainte pour tapage nocturne contre l'abbé initiateur de l'«opération cloches»

La sous-alimentation constitue non seulement un problème de santé publique dans le pays en tenant compte… Plus »

Me Kapiamba, l'un de ses avocats, accuse la majorité présidentielle d'être à la manœuvre pour intimider l'abbé Tshomba en raison de son rôle de mobilisateur et parce que sa paroisse, Saint-Joseph, abrite les réunions préparatoires de la marche lancée par les laïcs catholiques pour le 31 décembre prochain.

Un juge d'instruction a été saisi, mais les avocats de l'abbé Tshomba s'interrogent sur le lien de cause à effet et se disent étonnés du motif de la plainte pour « tapage nocturne » dans la bouillonnante capitale kinoise.

La plainte est datée du 18 décembre. Quatre jours après le début de « l'opération cloches », cet appel lancé à tous les curés de Kinshasa de sonner les cloches pendant 15 minutes chaque jeudi à 21 heures et d'inviter les habitants à se joindre au concert avec des sifflets, casseroles, et autre vuvuzela. Un appel suivi dans certains quartiers de la capitale.

