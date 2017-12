Burkina Faso: Les lampadaires s'éteignent à Ouahigouya

Elle fait partie des maladies qui causent le plus de décès au Burkina Faso. Elle peut entraîner des… Plus »

Des nouvelles venant du Centre-Est, Kantigui a appris que le torchon brûle entre des agents du Centre hospitalier régional (CHR) de Tenkodogo et un usager des services de l'hôpital. La raison, le 6 décembre 2017, un citoyen s'est rendu au centre de santé avec son épouse qui devait accoucher par césarienne. Après consultation, il lui a été recommandé, malgré la décision gouvernementale d'assurer gracieusement la césarienne, d'acheter le kit d'intervention à un dépôt pharmaceutique. Malheureusement, le kit ramené a été jugé de mauvaise qualité par le personnel soignant. Ce qui a rendu difficile la prise en charge de la parturiente. Conséquences, de longues heures de patience et une dépense imprévue d'un peu plus de 49 000 F CFA. Le courroux de la victime aurait provoqué une manifestation d'humeur au CHR. De plus, l'agent de santé responsable a été contraint de fournir une lettre d'explication à sa hiérarchie. Kantigui, qui déplore ce genre de situation, appelle chaque maillon de la chaine de développement à jouer pleinement son rôle, surtout dans un secteur aussi névralgique que celui de la santé.

