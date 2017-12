Angola: L'énergie solaire apporte la lumière aux réfugiés congolais en Angola

Les femmes et les filles qui arrivent à Lóvua reçoivent également des torches à énergie solaire, qui font partie des kits de dignité, une partie intégrante de la réponse humanitaire de l'UNFPA. Quelque 2 000 kits de dignité qui contiennent des articles d'hygiène tels que du savon, des sous-vêtements et des serviettes hygiéniques sont distribués et des arrivages supplémentaires sont attendu.

« La lumière est importante pour aider à maintenir la sécurité et les droits des femmes et des adolescents la nuit », a déclaré Florbela Fernandes, représentante de l'UNFPA en Angola.

Partout dans le monde, des femmes et des filles signalent avoir été menacées ou agressées lorsqu'elles quittent leur habitation la nuit pour se soulager ou prendre soin de leur hygiène menstruelle. Ces risques sont élevés dans les situations de crise, lorsque les filets de sécurité sociale, les forces de l'ordre et d'autres mécanismes de protection s'effondrent.

La famille d'Ester a récemment emménagé dans le camp. « Nous vivons dans la brousse. Je n'ai pas de lampes, et pas de lumière. Ça me fait peur », a-t-elle dit. « Par exemple, il n'y a pas de lumière pour que nous puissions aller aux toilettes la nuit. »

Le nouvel emplacement permet aux réfugiés d'avoir un certain confort et un espace pour l'agriculture, mais il n'est pas connecté à un réseau électrique, de sorte que les réfugiés sont laissés dans l'obscurité totale au coucher du soleil, ce qui pose problème pour leur sécurité.

La population est très vulnérable. Selon les rapports de l'ONU, 75 pour cent des réfugiés du Kasaï sont des femmes et des enfants. Un grand nombre d'entre eux ont été témoins de massacres, de viols et d'autres violations des droits de l'homme pendant leur fuite.

Copyright © 2017 United Nations Population Fund. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.