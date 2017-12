Angola: Les Angolais croient en une nouvelle ère avec l'Angosat1

Luanda — Les Angolais de différentes couches sociales estiment que l'entrée en orbite du premier satellite du pays (AngoSat1) va révolutionner les télécommunications du pays et apportera des avantages globaux en matière de développement économique, social et culturel des citoyens.

L'Angosat 1 est un satellite de communication géostationnaire angolais qui sera lancé ce mardi à 19h00 au Kazakhstan, un projet développé par une société russe et pourra être exploité par le Bureau de gestion du programme spatial national (GGPEN).

Le satellite sera basé sur la plate-forme USP Bus et durera quinze ans.

Il sera équipé de seize transpondeurs en bande C et de six en bande Ku pour fournir des services de télécommunications à l'Angola.

La portée de couverture du signal de réception dans la bande C peut couvrir toute l'Afrique et une partie de l'Europe.

En ce qui concerne cette réalisation et les avantages pour le secteur des télécommunications du pays, le révérend Adriano Kilende, pasteur de l'Eglise Méthodiste, a déclaré qu'avec le lancement du satellite, une nouvelle page s'ouvre dans la vie de la nation, car il aidera à améliorer les communications dans le pays.

Cela ouvrira également une nouvelle porte à l'éducation en ce qui concerne la formation à distance ou même le soi-disant lermining, où un enseignant à Cabinda peut donner des cours aux étudiants à Luanda par vidéoconférence.

D'autre part, il y a des avantages avec la vitesse de l'Internet et les étudiants et chercheurs peuvent utiliser divers outils, tels que YouTube et les réseaux sociaux, où, à travers des vidéos, différentes matières peuvent être présentées.

Il permettra aux universités d'investir dans des cours en ligne, comme dans d'autres pays, afin d'accélérer les investissements dans le capital humain en général, en particulier chez les jeunes.

Pour le journaliste du Journal de Angola, Ismael Botelho, c'est d'abord une question de fierté nationale d'avoir un satellite en orbite. Ensuite, cela a à voir avec la question de l'affirmation de l'Angola dans le contexte des nations spatiales.

La souveraineté numérique est de la plus haute importance pour un pays en développement qui a besoin de tirer parti de son économie et de diversifier ses sources de revenus. De plus, placer le satellite en orbite est une excellente opportunité commerciale pour le pays.

Selon Mário Domingos, de l'Angola Cables, le satellite est une infrastructure très importante au sein d'un écosystème de télécommunications et les pays qui le possèdent ont un grand avantage, surtout pour rendre les produits et services de télécommunications plus accessibles à la société, principalement pour les personnes qui habitent dans des zones éloignées des grands centres urbains.