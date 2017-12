Burkina Faso: Développement du secteur agro-sylvo-pastoral

Le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques a organisé, le lundi 18 décembre 2017 à Ouagadougou, un atelier national de validation de la politique sectorielle « production agro-sylvo-pastorale ».

Le Burkina Faso dispose depuis hier, lundi 18 décembre 2017, d'une politique sectorielle de production agro-sylvo-pastorale en phase avec les objectifs du Plan national de développement économique et social (PNDES) dans le secteur et du Programme national du secteur rural (PNSR). Réunis hier à Ouagadougou, 165 acteurs étatiques, privés et internationaux du secteur ont amendé et adopté ledit document qui fait un diagnostic du secteur et dégage les défis à relever.

Aux dires du ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo, l'objectif de la politique sectorielle est de développer un secteur agro-sylvo-pastoral productif, davantage orienté vers le marché et créateur d'emplois décents basé sur des modes de production et de consommation durable. A terme, a-t-il souligné, la politique sectorielle vise à l'horizon 2025, à créer un secteur rural moderne, compétitif, durable et moteur de croissance économique fondé sur des exploitations familiales et des entreprises agro-sylvo-pastorales performantes et qui assure à tous les Burkinabè un accès aux aliments nécessaires pour mener une vie saine et active. Pour parvenir à ce résultat, il a indiqué que trois axes stratégiques ont été définis.

Le premier est la sécurité alimentaire et nutritionnelle, résilience des populations vulnérables et vise à accroître durablement la production et la productivité des exploitations agro-sylvo-pastorales, halieutiques et fauniques, tout en réduisant les pertes pendant et après les récoltes. Le deuxième axe est la compétitivité des filières agro-sylvo-pastorales qui doit améliorer la compétitivité des filières et l'accès des produits au marché en vue d'assurer leur écoulement et un accroissement des revenus des acteurs.

Les PTF apportent leur soutien

« Enfin, le dernier axe est la gestion durable des ressources naturelles. Il permettra de créer les conditions pour parvenir à des modes de production et de consommation durable dans un contexte de changement climatique », a soutenu le ministre Ouédraogo. Trouvant que cette politique fédère tous les multiples politiques sous-sectorielles du secteur rural, il a invité tous les acteurs à se l'approprier pour le développement du pays. Le chef de file des PTF, Aristide Ongone Obame, par ailleurs représentant- résident de la FAO au Burkina Faso, a pour sa part félicité les ministères en charge du secteur rural pour l'élaboration de manière « inclusive et participative » de la politique sectorielle. « Elle nous permettra d'accompagner le gouvernement car il était difficile pour les PTF de soutenir convenablement les actions de développement du secteur rural en l'absence d'une politique claire », a-t-il relevé.

Aussi, il a indiqué que les PTF mettrons le focus sur les trois axes stratégiques de la politique en accompagnant l'exécutif dans l'articulation de sa vision et de sa stratégie pour l'essor du secteur agro-sylvo-pastoral, en apportant un appui technique dans la définition des instruments de mise en œuvre de cette politique. M.Obame a déclaré également que les PTF aideront le gouvernement dans la recherche de financements et apporteront les fonds complémentaires pour la mise en œuvre de projets et programmes qui seront conçus à partir de cette politique.