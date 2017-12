Ile Maurice: Noël - De la bonne humeur malgré la douleur à l'hôpital

Leur souhait pour Noël : retrouver la santé et rentrer chez eux rejoindre leur famille. Le coeur n'est pas à la joie pour tous ces patients admis à l'hôpital. Même si avec les décorations et les attentions du personnel soignant, l'ambiance festive n'est pas totalement absente. Les décorations de Noël sont présentes dans les couloirs de chaque salle, de même que le traditionnel sapin. En cette période, l'hôpital reçoit aussi des jouets à distribuer aux enfants qui y sont admis.

Yeshna Sunassee, âgée de 17 ans, est admise à la salle1-1, orthopédique pour femmes à l'hôpital Jeetoo. L'adolescente s'est retrouvée là après un accident de la route alors qu'elle était à moto. «J'étais aux soins intensifs et là je vais mieux. Mais j'attends les examens des médecins pour en savoir plus. C'est dur d'être à l'hôpital au lieu d'être avec ma famille, mais le personnel soignant vient discuter avec nous afin qu'on se sente mieux», dit-elle.

Dans la matinée du 25 décembre, sa famille est venue lui rendre visite à l'hôpital avec une petite surprise : une peluche pour lui tenir compagnie. «J'étais contente de les voir, ma mère et ma petite soeur. Ma maman n'a donné mon bain et m'a habillée de cette robe rouge. Elle m'a aussi maquillée», confie la jeune fille, coquette à souhait. Qu'importe si elle n'est pas à la maison le jour de Noël, elle compte bien rattraper le temps perdu. «Ma famille va attendre que j'aille mieux et nous ferons une fête pour rattraper. J'espère être à la maison pour fêter le Nouvel An, surtout que j'ai d'autres cadeaux qui m'attendent... »

La santé avant tout

Akhilesh Purbhoo, âgé de 48 ans, est, lui, hospitalisé depuis le 18 décembre pour un problème gastrique. «Ma famille m'a rendu visite et c'est la première fois que je passe les fêtes sans elle. Je ne me plains pas. Le plus important, c'est la santé. J'espère être sur pied le 1er janvier pour aller, comme chaque année, faire ma prière à Grand-Bassin.»

Malgré la solitude d'un lit d'hôpital, Akhilesh Purbhoo affirme que son séjour n'est pas déprimant. Et cela, grâce au personnel soignant. «Je suis venu à l'hôpital souffrant, mais je dois dire que l'équipe hospitalière est formidable.»

Le personnel est aux petits soins avec les patients qui fêtent Noël loin des leurs. «Nous avons prévu un petit déjeuner et un déjeuner spécial pour les patients. Pour le déjeuner, il y a du poulet tandoori au menu, mais bien entendu tout dépend de ce que le patient est autorisé à manger», explique Navin Buchiah, Nursing Supervisor de l'hôpital Jeetoo.

Quid des membres du personnel de l'hôpital, justement ? Ne trouvent-ils pas cela dure de travailler au lieu d'être avec leurs familles ? Navin Buchiah confie qu'après avoir donné un coup de main à la maison pour les préparatifs lorsqu'il était en congé, il peut se rendre au travail avec le sourire. «Ma famille est habituée à ce que je travaille les congés publics et pendant la période des fêtes.»

Pour Hansley Tacouri, Nursing Officer qui est de service depuis 7 h 30 le matin, ce n'est pas un problème. Surtout que sa famille est habituée à ce qu'il travaille pour les fêtes. Même constat pour Satyan Seewoo, le charge nurse de la salle1-4, d'autant plus que lui n'est pas marié.

Alors que l'équipe du matin rentrera à la maison à la fin de leur shift, une autre équipe prend la relève le soir, comme de bien entendu, également avec le sourire.