Burkina Faso: Sika Kaboré sollicite l'accompagnement de l'hémicycle

En outre, a-t-elle ajouté, Alassane Bala Sakandé s'est engagé à échanger avec les ministères concernés par la question du mariage des enfants pour que l'examen du Code des personnes et de la famille révisé soit inscrit à la prochaine session en mars 2017. Mme Sika Kaboré a soutenu qu'elle a profité de l'occasion pour féliciter le président de l'Assemblée nationale pour son élection à la tête de cette institution et surtout l'encourager pour ses nouvelles fonctions.

our elle, cette session de sensibilisation s'inscrit dans le cadre des activités de la Coalition nationale contre le mariage d'enfants. La Première dame a aussi plaidé pour l'accélération de l'adoption du nouveau Code des personnes et de la famille. « Ce code a été révisé et est en attente d'être adopté dans son nouveau format. C'est pour nous une question importante parce que le nouveau code propose le relèvement de l'âge de mariage des filles au Burkina Faso et la lutte contre les mariages hors officier de l'état civil », a indiqué Mme Kaboré. Elle a affirmé que le président de l'Assemblée nationale a été réceptif à la préoccupation et a promis de tout mettre en œuvre pour l'organisation du plaidoyer à l'Assemblée.

