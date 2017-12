Ile Maurice: Kugan Parapen - «Li important nou guet tou seki Resistans ek alternatif inn fer en dehors élection»

L'opération s'est avérée plus compliquée que prévue... Lors d'une perquisition au… Plus »

2018, dit-il, sera une année très importante sur le plan politique. «Notre pays fait face à une mauvaise situation. Le changement viendra de ceux qui ne s'intéressent pas à la politique. On va les mobiliser. Mais il faudra qu'on revoie notre stratégie. Resistans ek alternatif est composé de plus de trois cents membres. Ensemble, nous déciderons de l'avenir du parti», a conclu ce dernier.

Quoi qu'il en soit, il a concédé le fait que son parti a sous-estimé ses faiblesses. Et qu'il a commis des «erreurs volontaires» en se référant à leur choix de ne mettre aucune affiche lors de la campagne électorale. «Maintenant, il nous faut réfléchir et voir comment on va mobiliser l'électorat.»

