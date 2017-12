Madagascar: Suspension de soldes - La CTM-SSM prépare des mesures drastiques !

Non à l'injustice à l'aube des fêtes de fin d'année. En général, c'est le message que transmettent la CTM-SSM (Confédération des Travailleurs de Madagascar et Solidarité Syndicale de Madagascar) ainsi que les employés du secteur public et du secteur privé dont le solde et le salaire ont été respectivement suspendus. En effet, une réunion se tient aujourd'hui même à l'hôtel Le Pavé Antaninarenina ; une réunion qui identifiera les mesures que vont prendre ces « victimes » des failles du logiciel Augure (Application Unique pour la Gestion Uniforme des Ressources Humaines de l'Etat) et du chômage technique arbitraire de l'entreprise « Classic Knitwear » par rapport à ces lourdes et brusques suspensions. Joint au téléphone, Barson Rakotomanga, secrétaire général de la SSM, explique. « Pour les fonctionnaires fantômes, nous estimons qu'il n'y a rien de plus légitime. Par contre, pour ceux qui n'ont de cesse honoré leurs heures de travail et qui sont privés de leurs soldes, c'est purement et simplement injuste. Et nous sommes loin d'être indulgents sur ce point », a-t-il avancé.

Arbitraire. Effectivement, lors du lancement en février dernier de ce logiciel controversé, la Direction Générale de la Gestion Financière du Personnel de l'Etat (DGGFPE), a estimé qu'« en matière de solde, des agents en situation irrégulière et des Hauts Emplois de l'Etat déjà abrogés soit au nombre respectif de 5 472 et 1 480 ont vu ainsi leur solde ou avantages suspendus. La mise à jour des dates de naissance dans la base de données de la solde a également permis de rayer les agents ayant déjà atteint l'âge de retraite. 25 000 mises à jour ont été réalisées ». Mais actuellement, 9 000 fonctionnaires « assidus » sont privés de leurs soldes. Dans le secteur privé, 263 employés de la société « Classic Knitwear » sont touchés par le chômage technique « arbitraire » pour reprendre les termes de Barson Rakotomanga. Pour ce cas, a-t-on appris que l'entreprise aurait pris cette décision pour faire face au « manque de commande ». Mais ce n'est pas tout. Toujours d'après les informations communiquées, ces employés seront « en congé pendant 30 jours et au chômage technique du 8 janvier au 5 mars 2018 ». De surcroît, paraît-il qu'ils ne peuvent changer d'employeurs.

Pourparlers. Face à ces cas d'injustice, Barson Rakotomanga appelle à la solidarité de tous les travailleurs qu'ils soient concernés par ces problèmes ou non. Faut-il rappeler que des pourparlers ont d'ores et déjà eu lieu avec les représentants et l'avocat de l'entreprise « Classic Knitwear » mais « ces derniers sont dépourvus du pouvoir décisionnaire », a informé le secrétaire général de la SSM. C'est pour cette raison qu'une prochaine discussion aura lieu demain avec les propriétaires. Du côté de l'Etat, il n'y a - jusqu'à maintenant - aucune volonté de se mettre autour d'une table et de résoudre le problème, selon toujours les explications de Barson Rakotomanga. La journée d'aujourd'hui promet donc pour les employés victimes de suspension erronée de soldes et peut-être aussi pour les syndicalistes de la compagnie aérienne Air Madagascar qui, nonobstant la décision du tribunal administratif d'Antananarivo, n'y sont toujours pas réintégrés.