Ile Maurice: Prison centrale - «Pas un problème que des détenues dansent pour des invités», estime Vinod Appadoo

Pour sa part, Vinod Appadoo a avancé qu'il n'y voit aucun mal et qu'il trouve cela normal que les détenues pratiquent une activité, et pourquoi pas la danse. Selon le commissaire des prisons, «le fait que ces femmes ont dansé pour des invités après la fermeture des portes de la prison n'est pas en soi un problème».

Une fête était organisée ce jour-là, en présence de hauts gradés de la prison, du commissaire des prisons, Vinod Appadoo, et des représentants des centres pénitenciers de Madagascar, des Comores, des Seychelles et des Maldives. Ces délégués étaient à Maurice pour assister à un séminaire qui avait pour thème les conditions de détention à Maurice.

Cette pratique n'a pas été vue d'un bon œil et a fait grand bruit dans le milieu carcéral. Il y a deux semaines, à la prison centrale, trois Mauriciennes et une Malgache, qui sont condamnées pour trafic de drogue et vols, ont été appelées à exécuter quelques danses après la fermeture des portes devant un parterre d'invités.

