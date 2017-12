Cote d'Ivoire: Desserte d'eau potable - La SODECI annonce la livraison de deux nouveaux forages à Yopougon

C'était lors d'une rencontre avec les chefs de villages et les présidents de quartiers de ladite commune, en rapport avec la question de la desserte de l'eau potable.

Jusqu'à la fin de février la desserte d'eau se fera 24h/24 dans la commune de Yopougon. C'est ce qu'a annoncé la direction générale de la Société de distribution d'eau de la Côte d'Ivoire (Sodeci), le mercredi dernier, lors d'une rencontre avec les chefs de villages et les présidents de quartiers de ladite commune, en rapport avec la question de l'approvisionnement en eau potable.

Lors de cette rencontre qui s'est tenue au Centre des métiers de l'eau situé dans le quartier Bonikro, le directeur général de la Sodeci, Basile Ebah a révélé que deux nouveaux forages, en voie de finalisation seront bientôt opérationnels pour faciliter l'approvisionnement en eau potable dans la commune.

En effet, depuis plusieurs jours certains quartiers (Wassakara, Académie, Lokoua, Niangon à gauche) de la plus grande commune de la Côte d'Ivoire sont confrontés à une pénurie d'eau potable. Devant cette situation qui a occasionné des manifestations des femmes, le directeur général de la Sodeci, Basile Ebah, le directeur régional de la Sodeci de Yopougon, Prévost Kongo et une représentante de la direction générale de l'Office national de l'eau potable (Onep), Marie Noëlle Djédjé, sont allés échanger avec les chefs de villages et les présidents de quartiers de Yopougon.

Pour lever toute inquiétude au sein de la population Basile Ebah a rassuré en ces termes : « La Sodeci a la responsabilité de vous donner de l'eau et cette responsabilité nous oblige à être attentive à vos plaintes parce que vous êtes nos clients. Nous avons également le droit de vous écouter et de prendre en compte vos suggestion pour améliorer nos activités et prendre des engagements ».

Les populations de la commune, qui ont bien accueilli cette marque de considération, ont été invitées à visiter l'usine du Centre des métiers de l'eau.