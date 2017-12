Madagascar: Diplomatie « malagasy » - Gros moyen humain pour un résultat mitigé

Le régime en place engage de nombreuses compétences alors que le résultat reste mitigé.

L'heure est au bilan. Au niveau de chaque ministère, outre les traditionnelles distributions des paniers garnis aux personnels, le moment est opportun de dresser la liste des réalisations et des échecs enregistrés pendant l'année 2017. Au ministère des Affaires Etrangères à Anosy, le résultat déçoit bon nombre d'observateurs car nos ambassadeurs ne sont pas jusqu'à présent nommés. Et en plus, l'orientation diplomatique du régime en place reste floue : avec la Chine ou non ? Force est cependant de constater que le régime HVM engage un gros moyen humain et met en place une structure solide pour booster une diplomatie au service du développement.

En effet, outre le ministre des Affaires Etrangères Henry Rabary-Njaka, la Présidence de la République s'est dotée d'une direction des Relations Internationales conduite par l'ancienne MAE Arisoa Razafitrimo. Toujours à la Présidence de la République, le président Hery Rajaonarimampianina a nommé un conseiller spécial chargé des Relations Internationales, en la personne de Denis Andriamandroso, ancien ambassadeur de Madagascar en Afrique du Sud.

Secrétariat d'Etat inutile. Par ailleurs, le chef de la diplomatie Henry Rabary-Njaka a fait appel à un ancien ministre des Affaires Etrangères pour occuper le poste de directeur de cabinet. Il s'agit d'Ulrich Andriantiana qui est, de surcroît, un agent diplomatique et consulaire formé à l'Ecole Nationale d'Administration de Madagascar (ENAM). Mais, ce n'est pas tout. Une fois nommé à la Primature, Mahafaly Solonandrasana Olivier a créé dans son gouvernement un secrétariat d'Etat chargé de la Coopération et du Développement.

Pour les experts en diplomatie, ce secrétariat d'Etat ne doit pas exister car la coopération et le développement sont déjà les principales missions du ministère des Affaires Etrangères. Malgré ces gros moyens humains et structurels, la diplomatie malgache semble jusqu'ici avoir du mal à relever les défis. Le président de la République multiplie ses déplacements à l'extérieur dans le cadre des Sommets internationaux, certes, mais les résultats de ces déplacements ne sont pas encore ressentis sur l'économie du pays. Madagascar se contente des aides financières des bailleurs de fonds traditionnels (FMI et Banque Mondiale) et de la Chine.