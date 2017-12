Madagascar: Projet Re-Use ECOLAB - Le b-a-ba de la valorisation des déchets dans un manuel

Les femmes bénéficiaires du projet ont reçu des vélos électriques pour les soutenir dans leurs activités de collecte des déchets.

Un manuel de valorisation des déchets lancé la semaine dernière, indique comment donner une seconde vie à des objets non biodégradables, tout en assurant des revenus stables à des femmes vulnérables.

Valoriser les déchets et assurer des sources de revenus à des femmes en difficulté. C'est ce que propose le projet ISLANDS de la Commission de l'Océan Indien (COI) en mettant en œuvre le projet RE-USE ECOLAB. L'initiative consiste à former des femmes vulnérables à la valorisation des déchets les plus communs. Ainsi, bouteilles en plastique, cannettes de boissons, bouteilles en verre, papiers, vieux vêtements, sont transformés en divers objets du quotidien, accessoires, petits mobiliers, etc. Lancé le 21 décembre 2017, ce manuel indique, pas à pas, les étapes à suivre pour valoriser des objets, a priori destinés à la poubelle, et montre à travers des illustrations la manière de valoriser simplement ces déchets de base de la vie quotidienne. Il présente également des chiffres clés ainsi que l'importance des déchets créés par l'homme et son mode de vie, ainsi que leurs conséquences sur la planète. Les techniques et astuces de valorisation des déchets invitent alors le lecteur à vivre différemment en réduisant ses déchets et en adoptant le recyclage.

Triple objectif. L'initiative RE-USE ECOLAB a un objectif à la fois écologique, économique et social. Dans le cadre de ce projet, des femmes sélectionnées par des ONG locales collectent les déchets qui peuvent être transformés. Elles contribuent ainsi à la préservation de l'environnement quand on sait qu'environ 6,4 millions de kg de déchets sont déversés chaque année dans les océans. Les femmes sélectionnées pour suivre la formation de RE-USE ECOLAB sont issues de milieux vulnérables. L'initiative leur permet de générer des revenus réguliers. Elles accèdent ainsi à plus d'autonomie et acquièrent leur indépendance, notamment financière. Depuis son lancement, RE-USE ECOLAB a formé plus d'une centaine d'éco-créatrices dans cinq pays.

Et pour les accompagner dans la collecte de déchets, les éco-créatrices et leurs organisations ont été dotées de vélos électriques afin de leur faciliter la tâche, laquelle peut s'avérer fastidieuse selon le poids et le volume de la collecte.