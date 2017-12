Cote d'Ivoire: Us et coutumes - Bientôt un livre pour promouvoir le riche patrimoine culturel de Kong

La région a une riche histoire culturelle chargée de mythes et de vestiges bien particuliers.

Dans le cadre de son projet culturel intitulé « Connais-tu les cultures de mon pays ? La région de... », la Fondation Ahikpolé International a initié, le 23 décembre, à Cocody-Attoban, une rencontre d'information et d'échanges avec les cadres de Kong autour de l'édition et la promotion d'un livre sur leur région. « Ce projet que nous commençons avec la région de Kong vise la production d'une collection d'ouvrages dont le but est de présenter les régions, d'archiver l'héritage culturel de la Côte d'Ivoire et de le pérenniser pour les générations futures », a expliqué Ahikpolé De Chantal, présidente de la fondation.

Après un premier travail de recherche, cette rencontre marquait donc le début des contributions d'informations supplémentaires, avant la mouture finale du livre. Représentant le ministre Téné Birahima Ouattara, député-maire de Kong et parrain de la cérémonie, Abdrahamane Tiémoko Berté, fils de Kong, directeur général de l'Ips Cgrae, a apporté tout le soutien de son mandant qui, à la dernière minute, n'a pu effectuer le déplacement pour présider cette rencontre. Il a ensuite exprimé sa reconnaissance aux initiateurs de ce projet.

« Nous sommes heureux que le projet commence par la région de Kong. Aussi voudrais-je traduire toute ma gratitude aux initiateurs de ce projet dont le but est de retranscrire la tradition orale des régions dans des livres, pour les conserver au patrimoine immatériel de l'humanité. Merci à Mme Ahikpolé, à sa fondation et à sa dynamique équipe. J'en appelle à l'implication et à la collaboration des filles et fils de Kong dans ce projet qui fera, à n'en point douter, vendre la région au-delà des frontières, en l'inscrivant dans les circuits touristiques et culturels des agences de voyage, car la culture est un préalable au développement de Kong », a-t-il conclu sur une note d'espoir.

À sa suite, Ahikpolé De Chantal a présenté le livre et exposé le travail de recherche. Il en ressort que l'édition du livre par la Fondation Ahikpolé bénéficie du soutien du ministre Birahima Ouattara et est supervisé par Diomandé Abdulkarim, député à l'Assemblée nationale.

Le travail a mobilisé les populations de toute la région, avec le concours des autorités coutumières de Bilimono, Kong, Nafana et Sikolo, du corps préfectoral, des élus, des cadres et des associations de femmes. edité en français et en anglais, le livre comporte une vingtaine de chapitres, dont l'organisation de la chef- ferie, l'éducation, les rites du mariage, la maternité, la cuisine, les sites touristiques, le folklore et les mythes, l'écotourisme, le paysage et l'architecture, les métiers traditionnels, les vestiges archéologiques, les grandes familles.

Il retracera aussi le passé glorieux de cette vieille cité, notamment la construction de l'empire, le passage des explorateurs français Binger et Treich-Laplène ainsi que du légendaire Samory Touré. « Je voudrais préciser que le livre sur Kong n'est pas un livre d'histoire mais un livre culturel destiné à la masse. C'est pourquoi le style d'écriture est simple et compréhensible pour tous.

Nous voulons recueillir le maximum d'informations sur les 72 villages de la localité afin que l'ouvrage soit le plus complet possible. Nous comptons donc sur la participation de tous pour que ce projet soit un succès », a lancé Ahikpolé De Chantal avant que ne s'ouvre un enrichissant échange entre filles et fils de Kong sur leur patrimoine culturel et leurs origines