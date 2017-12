Madagascar: Coupes d'Afrique - CNaPS et Fosa renforcent leurs lignes !

L'équipe de la CNaPS Sport a fière allure avant d'aller en Afrique.

La préparation pour les coupes africaines de nos deux représentants bat son plein. Après des mois intenses, les deux clubs observent ce week-end un « break » avant d'entamer une autre phase pour peaufiner le collectif.

La CNaPS Sport engagée en Ligue des champions contre les Ougandais du « Kampala Capital City Authority » avec le match aller le 9, 10 ou 11 février au stade de Vontovorona et le retour à Kampala le 16, 17 ou 18 février à Kampala, ne restera pas les bras croisés et entend donner le maximum pour tenter d'aller le plus loin possible dans cette compétition phare du continent.

La bonne pioche Carlos. « Tant qu'à faire, autant se mobiliser à fond pour être pour la première fois pour un club malgache, à se qualifier pour la phase de poule », précise le DG de la CNaPS, Arizaka Rabekoto Raoul.

Et quand il le dit, ce président-fondateur du club va tout faire pour le rendre plus compétitif. A charge pour le staff technique de combler certaines lacunes. C'est ainsi que des renforts vont arriver notamment l'attaquant du JET Mada, Carlos, une très bonne pioche, auquel le sélectionneur Tipe Randriambololona va ajouter le milieu offensif de l'AS Adema, Angelot. Le conditionnel est de mise pour ce dernier car les deux clubs sont en train de négocier non pas pour un prêt mais pour un transfert selon la méthode maison des caissiers.

Avion spécial. Quant au Fosa Juniors beaucoup trop discret sur le sujet. Il va affronter chez eux, les Kényans de l'AFC Léopards pour le 9, 10 ou 11 février avant de les recevoir une semaine plus tard à Mahajanga.

Quant à l'effectif des Majungais, c'est aussi le flou total. Enfin presque car des indiscrétions font mention comme quoi Fosa Juniors est en pleine négociation pour s'arracher les services du gardien de JET Mada, Joma « Taffarel », pour servir de doublure à Kandy qui semble avoir retrouvé une seconde jeunesse. Mais prudent, Fosa Juniors veut d'abord compléter les lignes avant de partir à l'assaut de l'Afrique. C'est ainsi que le milieu tournant de l'AS Adema, Jonah, est annoncé au Fosa Juniors tout comme l'autre attaquant Angelot qui est aussi dans le viseur de la CNaPS Sport. Une autre bataille en perspective donc pour ces deux clubs rivaux qui ont d'ailleurs des moyens énormes, puisque l'une comme l'autre équipe peut se payer, au besoin, un avion spécial vu le temps relativement trop court entre les deux matches.

Pour rester dans l'antre du Fosa, l'entraîneur Bob qui va devoir clarifier sa situation, puisque ses diplômes ne l'autorisent pas à siéger sur le banc des remplaçants, va s'appuyer sur une ossature Tana Formation avec Santatra, Doda, Elefoni, Dax, Baggio et Sambatra. Avec l'automatisme d'un groupe dont certains membres sont ensemble depuis l'âge de 13 ans, on s'attend à une bonne prestation de leur part.