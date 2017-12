Madagascar: « Generation Citizen Madagascar » - Honneur aux jeunes malgaches

Madagascar est actuellement en pleine saison cyclonique. Averses orageuses, pluies diluviennes et montée des… Plus »

Thématiques. Trois thèmes ont été développés durant la formation. Entre autres, la démocratie et la politique, la citoyenneté ainsi que le montage de projets de plaidoyer communautaire. Après évaluation et présentation de projets, les participants ont montré leur volonté de contribuer au développement de leurs communautés. Ce qui devrait se faire par l'élaboration de propositions de solutions quant aux défis sociopolitiques actuels comme l'inflation, l'inondation, les accidents de la route, le réchauffement climatique.

Cinquante jeunes de la région de Boeny ont bénéficié d'une formation gratuite axée sur " La veille politique ". Co-organisée par l'association « Generation Citizen Madagascar » et l'antenne à Mahajanga de l'association Yali Madagascar, la formation en question a été menée par Christian Espérant, un « Mandela Washington Fellow for Young African Leaders » (YALI MWF 2015) et non moins fondateur de « Generation Citizen Madagascar ». Ladite formation avait donc pour objectif de conscientiser les jeunes sur les enjeux politiques actuels. Elle visait également à initier une prise de responsabilité chez les bénéficiaires. Ce, pour leur propre développement personnel mais surtout pour résoudre les problèmes au niveau de leurs communautés.

