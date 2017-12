Madagascar: By-pass - Deux motards fauchés à mort par une voiture

Madagascar est actuellement en pleine saison cyclonique. Averses orageuses, pluies diluviennes et montée des… Plus »

Le sang a coulé sur le By-pass reliant la RN2 à la RN7 la nuit du lundi 25 au mardi 26 décembre. Deux motards ont perdu la vie après avoir été fauchés par une voiture sur cet axe. L'accident s'est produit quand les deux hommes étaient sur une moto et une voiture venant dans le sens inverse se serait soudainement dirigé vers eux. La violence du choc a projeté les motards à quelques mètres où ils ont perdu conscience. Grièvement blessés, ils ont été évacués d'urgence à l'hôpital où ils ont rendu leur dernier souffle. Pour le moment, la cause exacte de l'accident reste un mystère. Les témoignages des proches des victimes écartent l'hypothèse de conduite à l'état d'ivresse étant donné que ces dernières sont des croyants musulmans. Dans cette communauté religieuse, la consommation d'alcool est strictement interdite. En effet, le décès de ces deux hommes en cette période de fête a beaucoup touché leurs proches qui sont venus à l'hôpital Joseph Ravoahangy-Andrianavalona pour récupérer les corps, hier. L'enquête est en cours. En réalité, cet accident fait penser la nécessité du renforcement du contrôle et de la surveillance de la circulation routière durant la fin d'année. On admet que des mesures de prévention ont été prises par les forces de l'ordre si l'on ne cite que l'opération alcotest initiée par la police nationale pour contrôler l'état de santé des automobilistes dans certaines rues de la capitale, le 22 décembre. Que cette opération se poursuive jusqu'à la fin de l'année voire pendant les années à venir. Il en est de même à propos de la multiplication du nombre des policiers qui se chargent de la circulation dans les rues de la ville où la gestion des embouteillages est loin d'être maîtrisée.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.