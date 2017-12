Madagascar: « Manga mania festival » - La culture asiatique sous toutes les coutures !

Les amatrices de la tendance « kawaii » pourront s'adonner complètement à leur passion pendant les trois jours de festival à travers le concours de « miss kawaii ».

Place au plus grand événement dédié à la culture asiatique ! Du 28 au 30 décembre, le zoom sera mis sur les cultures japonaise, coréenne et chinoise au salon de l'animé et du jeu vidéo à Madagascar.

Dans tous ses états ! A partir de demain, le « Manga mania festival » va investir le gymnase couvert d'Ankorondrano. Une excellente nouvelle qui devrait ravir les amoureux de manga qui pourront se retrouver et partager leur passion commune pour la culture asiatique. Exposition, animation, divertissement, foire, « live », projection, dégustation, ateliers et divers concours, notamment celui de la « Miss Kawaii » seront au menu. « Kawaii ? » c'est mignon, adorable, délicat, attachant à la fois. Mais bien plus qu'un adjectif, « kawaii » est avant tout une culture. C'est un phénomène, une mode, une tendance, qui fait sensation au Japon et commence à gagner peu à peu le monde. Les amateurs de culture nippone malgache ne sont pas en reste. La mode « Kawaii » regroupe plusieurs styles vestimentaires : les « gothic » et « Sweet Lolita », « l'Otomekei », le Larme Kei... Chaque style vestimentaire a ses codes de base mais un principe reste toujours présent : l'esthétique et le teint d'une poupée de porcelaine, mêlé à plusieurs styles vestimentaires différents... Pour ceux qui ont toujours rêvé de porter cette tendance, le comité d'organisation du « Manga mania festival » leur donne l'occasion de s'adonner complètement à leur passion. Le concours « Miss kawaii » est organisé pendant la tenue de l'évènement. Les inscriptions sont ouvertes chaque jour. Les amateurs de jeux, pendant ces trois jours, vont également trouver leur bonheur.

Jeux et projections. Ce qui a d'abord rendu la culture manga populaire ? Ce sont avant tout les divers jeux et dessins animés. Il est donc légitime d'assister, pendant ces trois jours de manifestation, à des tournois de jeu vidéo dont la finale se tiendra sur écran géant version e-sport, une démonstration d'arts martiaux divers, des concours « Cosplay », « live J-rock et dance, cover » avec effet spéciaux divers (lance-flamme, diffuseur de fumée, bulle et jeu de lumière... ), jeux vidéo sur PS3 et Xbox 360, « 3 just dance » sur Xbox 360 avec « kinnect », « dota », simulateur de conduite, duel « yugi-oh » et « guitar hero » avec accessoires...

Projections manga et « drama » seront aussi au menu dans les salles « otaku » et « kpopers ». Les addicts de « shooting » ne seront pas en reste. Des séances de photos avec des robes gothiques et « cosplay » sont également prévues au programme. Les fins gourmets ne seront pas déçus. Sur place, les visiteurs pourront retrouver un espace gourmandise avec « candy bar kawai, ishiraku ramen », un « sushi bar » et où ils pourront savourer plusieurs autres spécialités japonaises, à des prix, selon les organisateurs, « à la portée de tous ». La culture asiatique dans toute sa splendeur, c'est au gymnase couvert d'Ankorondrano du 28 au 30. Avis à tous les amateurs !