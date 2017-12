Madagascar: Secteur du Bâtiment - La nanotechnologie attire de nombreux ménages

Les surfaces pulvérisées par la solution à base de nanotechnologie deviennent imperméables à l'eau une fois séchées. L'humidité et les moisissures disparaissent également après son application.

En cette période de pluie, l'éboulement et l'effondrement des maisons ou des bâtiments ou bien des murs de soutènement sont toujours à craindre surtout quand les infrastructures sont en état délabré, sans compter l'inondation des bas quartiers. Pour protéger ces constructions en dur, le produit nanotechnologique Zycosil Conc est lancé pour la première fois à Madagascar. « Ce produit procure une étanchéité efficace et permanente. C'est applicable sur tout type de surface que ce soit en ciment, en brique, en béton ou en pierre. En outre, c'est facile à utiliser car il suffit tout simplement d'ajouter de l'eau et de pulvériser la solution sur les parties des murs ou fissurés ou qui suintent », selon les explications des promoteurs. Promu dans le cadre du salon « Made in India » organisé tout récemment par l'Ambassade de l'Inde à Madagascar en partenariat avec la Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie de Madagascar, ce produit nanotechnologique attire actuellement de nombreux ménages.

Produit écologique. Il s'agit notamment d'un produit écologique fabriqué par la société « Zydex Industries » basée en Inde, répondant aux normes internationales et respectant l'environnement. Cette nano technologie peut être appliquée sur les murs intérieurs et extérieurs. On peut également l'utiliser pour la construction d'une piscine ainsi que la protection des toitures et chéneau, du balcon et terrasse voire même les toilettes en le servant de joint des carrelages. En outre, « ce produit Zycosil Conc pénètre dans les fissures même les pores invisibles à l'œil nu, soit entre 0,5 et 2mm. C'est également efficace pour lutter contre l'humidité ou la moisissure des surfaces non fissurées. Un kilo de cette nanotechnologie mélangé dans 20 litres d'eau permet de couvrir une surface verticale de 60 à 100m² ou une surface horizontale de 24 à 40m² », ont-ils fait savoir.

Imperméables à l'eau. Notons que ce produit est déjà très prisé dans de nombreux pays en Europe, en Afrique et en Asie. On l'utilise entre autres pour la construction de la fondation d'un bâtiment. « Les surfaces pulvérisées par la solution à base de nano technologie deviennent imperméables à l'eau une fois séchées. L'humidité et les moisissures disparaissent également après son application », ont évoqué les promoteurs.