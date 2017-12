Madagascar: ARTs visuels - Is'art lance un appel à exposition

La candidature sera clôturée le 14 janvier 2018.

2018 s'annonce chargée pour le domaine de l'art. La dernière semaine du mois de janvier, une grande exposition d'arts visuels se profile à l'horizon à l'Is'art Galerie. Qui seront les participants ? Nul ne le sait encore car l'appel à candidature vient d'être lancé à l'égard des artistes.

Installations et arts textiles, peinture, photographie, dessin, sculpture, estampe, illustration et techniques multiples s'entremêleront pendant six semaines. Pour 2018, si l'appel à candidature est limité au 14 janvier, l'exposition aura lieu du 26 janvier au 2 mars.

Comme à chaque début d'année, l'Is'Art Galerie lance un appel aux artistes en arts visuels pour les inciter à présenter un projet d'exposition pour la programmation annuelle de la galerie. Ceci entre toujours dans le cadre de la promotion des arts visuels à Madagascar.

« Dans un pays avec peu d'institutions culturelles et où les arts plastiques et visuels sont encore plus marginalisés que les autres disciplines artistiques, un lieu centrant ses activités sur les arts visuels est plus que nécessaire » avance Tahina Rakotoarivony, le maître des lieux. La durabilité de l'espace est planifiée grâce à une combinaison d'activités commerciales et non commerciales, permettant aux artistes de gagner leur vie, d'apprendre et de s'inspirer de nouvelles collaborations tout en étant promu via une plus grande visibilité.

Par ailleurs ce lieu reste ouvert à tout public, pour encourager le programme d'enseignement général sur les arts. La teinturerie opte pour une collaboration plus efficace entre les artistes, et cela par l'atelier de création qui se trouve au sein même de l'espace. L'expérience d'artistes internationaux est d'une importance cruciale pour les artistes malgaches qui n'ont pas de possibilité d'étudier en école d'art, et se sentent déconnectés du monde extérieur.

Pour l'histoire, l'Isart Galerie a trouvé sa genèse à L'ISA Atelier, Innovation et synergie pour l'Art, de Richard Razafindrakoto et Ndriana Rafalimanana en 1996. C'était en 2011 que L'Isart Galerie, perpétué par les jeunes artistes, a ouvert ses portes officiellement à Analakely, avec pas moins de 50 expositions dans ces locaux. C'était en novembre 2014 que la galerie investit la Teinturerie en continuant « Vers de nouveaux horizons artistiques ».

Pour être considéré, le dossier d'artiste doit comprendre les éléments suivants :

Présentation du projet d'exposition proposé et de la démarche de création (2 pages maximum)

Trois images numériques ou imprimées des œuvres en lien avec le projet d'exposition proposé (300 dpi)

Dossier de presse (facultatif)

Les dossiers électroniques doivent être acheminés par courriel à l'adresse suivante : contact.isart.galerie@gmail.com

Les dossiers trop volumineux peuvent être envoyés à partir du site www.wetransfer.com.

Les dossiers physiques doivent être acheminés par la poste ou à être remis à l'adresse suivante : Lot VC 59Q, rue Vittori François, Ampasanimalo, Antananarivo 101 jusqu'au 14 janvier 2018