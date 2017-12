Madagascar: Fête de fin d'année - "Akam's Music" sera au Manovosoa

Madagascar est actuellement en pleine saison cyclonique. Averses orageuses, pluies diluviennes et montée des… Plus »

Mis à part les animations d'évènements familiaux, le groupe compte désormais se faire un nom en s'attaquant à des programmations d'envergure et faire plus d'apparition sur le devant de la scène. Pour 2018, « Akam's Music » compte déjà faire vibrer les amoureux à la Saint-Valentin, mais pour le moment, La bande à Maholy se focalise sur la fête de fin d'année pendant laquelle elle convie les amateurs de bonne ambiance.

Les amateurs de bonne musique auront le loisir de sillonner les tubes de ces 50 dernières années. Créé en 2006, « Akam's music » est un orchestre d'animation. Pour donner plus d'envergure à leurs activités, la formation s'est préparée pendant quatre ans avant d'entrer dans le monde du professionnel et en faire le métier. Au fur et à mesure, les sept membres intègrent « Akam's Music ». Dirigé par Maholy, l'orchestre est constitué par Njaka à la basse, Skail au clavier, Finaritra à la batterie, Manitra à la guitare solo et Ando au micro.

