Madagascar: Déclaration de patrimoine - Trois députés et trois sénateurs récalcitrants

200 magistrats. Selon les explications du Directeur général du Bureau Indépendant Anti-Corruption, ces trois députés et trois sénateurs ne constituent pas de cas isolés. De nombreux autres hauts responsables étatiques refusent aussi de se soumettre à une déclaration de patrimoine. En effet, cette année, 72% des assujettis seulement se sont rendus au bureau de la HCC à Ambohidahy ou au siège du Bianco à Ambohibao. Par rapport à l'année dernière, l'on remarque une nette augmentation. Jean Louis Andriamifidy estime toutefois qu'il reste encore des efforts à faire l'année prochaine pour atteindre l'objectif. Cette année 2017, les maires sont les plus récalcitrants. Pour ce qui est des magistrats, 600 assujettis sur 800 ont déclaré leurs avoirs. Il reste donc 200 magistrats récalcitrants. Reste à savoir si le Bureau Indépendant Anti-Corruption osera s'attaquer à ces hauts responsables.

Le début de l'année 2018 risque d'être mouvementé, par rapport notamment au combat contre la mauvaise gouvernance, le non- respect de la transparence et les malversations au niveau de l'Administration publique. Si l'on s'en tient aux propos du directeur général du Bureau Indépendant Anti-Corruption (Bianco), Jean Louis Andriamifidy, le Pôle anti-corruption sera opérationnel dans les prochains jours. Ambohibao est bien déterminé à enclencher la vitesse supérieure. Mis à part le traitement des dossiers brûlants dont les affaires Claudine Razaimamonjy et Villa Elisabeth, Ambohibao va aussi s'attaquer aux hauts responsables étatiques, administratives et judiciaires qui refusent de se conformer à l'obligation de déclaration de patrimoine. A entendre les explications du numéro Un du Bianco, parmi les récalcitrants figurent trois députés et trois sénateurs. La procédure de rappel ayant déjà été entamée, conformément aux textes, le Bianco va donc lancer une procédure judiciaire à l'encontre des mauvais « élèves ». « Ils risquent une condamnation pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement », a averti Jean Louis Andriamifidy. Parmi ces parlementaires concernés par cette situation d'irrégularité figurerait un député qui serait gravement malade depuis belle lurette. Ce dernier n'aurait même pas pu assister à la totalité de la dernière session parlementaire qui a pris fin le 15 décembre dernier. Il pourrait donc justifier sa situation par une incapacité médicale. Ce qui n'est pas le cas d'un sénateur nommé qui n'a pas déclaré ses avoirs car il ne réside pas à Madagascar.

