Madagascar: BNI Madagascar - Une nouvelle agence à Mampikony

Le PM Mahafaly Solonandrasana Olivier était présent à l'inauguration de l'agence BNI Madagascar, Mampikony.

Banque de proximité, la BNI Madagascar multiplie la création d'agences dans les différentes régions du pays.

La BNI Madagascar continue d'étoffer son réseau d'agences. Mampikony est la dernière ville à être dotée d'une agence BNI Madagascar, cette année.

Deuxième réseau bancaire. Située à Mahiagogo Mampikony, sur l'axe de la RN6, la nouvelle agence offre confort et proximité à l'ensemble de la population de cette région, en quête de services et de solutions bancaires de qualité. Cette implantation de BNI Madagascar à Mampikony permet de sécuriser les opérations financières des particuliers, des professionnels et des entreprises locales avec des offres bancaires de « mobiles banking » les plus innovantes. L'agence de Mampikony répond, en tout cas aux normes de BNI Madagascar et dispose d'un guichet automatique de banque disponible 24h/24 et 7j/7 pour les détenteurs de cartes BNI, Visa et Mastercard. Elle est d'ailleurs ouverte du lundi au samedi, pour la grande satisfaction de ses clients. « Deuxième réseau bancaire du pays, BNI Madagascar compte actuellement 71 agences et 100 guichets automatiques de banque sur l'ensemble du territoire malgache » a-t-on rappelé, lors de l'inauguration de l'agence de Mampikony, jeudi dernier.

Inclusion financière. Une inauguration qui a vu la présence du Premier ministre Solondrasana Mahafaly Olivier. Ce dernier a loué l'initiative de la BNI Madagascar en faveur de l'inclusion financière, notamment à travers des solutions bancaires innovantes comme le « mobile banking ». Dans son discours, le Chef du gouvernement a manifesté sa confiance aux potentialités de Mampikony et a incité la population à intégrer le système bancaire. Henri Rabarijohn, le PCA de la BNI Madagascar a pour sa part mis à profit cet événement solennel pour montrer la détermination de la banque dans la concrétisation de son modèle de développement inclusif. « Déjà présente dans la Région Sofia à travers son agence à Antsohihy, BNI MADAGASCAR maintient le cap en couvrant davantage de localités dans les zones éloignées, et plus ou moins enclavées, pour ainsi relever le défi de la bancarisation. » a-t-il indiqué.