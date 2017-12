Madagascar: FJKM Moramanga - Formation en Protection sociale pour les agents du Synode

Madagascar est actuellement en pleine saison cyclonique. Averses orageuses, pluies diluviennes et montée des… Plus »

Employeurs et employés. Les travailleurs perçoivent leurs avantages sociaux à condition que leurs employeurs s'acquittent de leurs obligations, notamment le versement des cotisations y afférentes à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS). Comme tous les travailleurs du privé, les employés d'église ont également droit à ces avantages sociaux. Conscient de cela, le pasteur Razafimandimby de la FJKM Analatsara Mangoro Moramanga s'est rendu auprès de la représentation régionale de la CNaPS pour s'enquérir des avantages sociaux de ses agents. Malheureusement, à cette époque, en 2005, il n'a pas reçu de réponses satisfaisantes de la part des agents concernés. 12 ans se sont passés et beaucoup d'eau a coulé sous les ponts ; la semaine dernière une délégation de la CNaPS s'est rendue à Moramanga pour rectifier le tir. Des agents de l'église ont été informés et sensibilisés sur leurs droits. Une participante, le Pasteur Razafimandimby Eulalie, donne ses impressions : « Grâce à cette formation, j'ai pu constater que la CNaPS ne fait pas des vols autorisés, contrairement aux rumeurs qui circulent ici et là, je connais actuellement tous mes droits et je sais que quand les assujettis ne perçoivent pas leurs prestations ; soit ils n'ont pas cotisés, soit ils n'ont pas fait la demande auprès de la Caisse ».

