Madagascar: Conjoncture - 2018 s'annonce une année mouvementée

L'absence de confiance quant à la bonne foi du pouvoir en est la principale raison. Outre les débats sur le cadre juridique des élections, les écuries politiques ayant des favoris à présenter à la présidentielle songeraient à intensifier leur présence sur le terrain et dans les débats dès ce début d'année. La violence des échanges risque, par ailleurs de monter d'un cran à l'instar du passe d'arme entre Marc Ravalomanana, ancien président et Harry Laurent Rahajason, ministre de la Communication, la semaine dernière.

D'autant plus que dans les rangs du pouvoir l'option d'une révision constitutionnelle reste en stand by. L'idée d'une initiative parlementaire pour proposer la révision de la Constitution, a été soulevée durant la journée parlementaire au Sénat, il y a quelques jours. Une démarche pour s'extirper des contraintes de l'article 47 de la Loi fondamentale selon les argumentations. Seulement, une retouche du texte fondamental est un sujet clivant au sein de l'arène politique.

Les échos des rencontres entre le gouvernement et les parlementaires indiquent, toutefois, que les échanges se seraient, surtout, portés sur les contraintes imposées par l'article 47 de la Constitution au projet de loi organique relatif au régime général des élections et des référendums. À s'en tenir aux indiscrétions concernant le projet de loi organique sur l'élection présidentielle, notamment, des dispositions pourraient prêter à discussion. Le consensus escompté pourrait s'en voir remis en cause.

Déjà, les bruits annonçant la tenue d'une session extraordinaire du Parlement, afin de voter les nouvelles lois électorales se font de plus en plus insistant. La Commission électorale nationale indépendante (CENI), entre autres, requiert que les règles du jeu des votes soient connues tôt. Les projets de textes qui devront composer le nouveau cadre juridique des élections ne font, pourtant, pas l'unanimité.

Les tenants du pouvoir martèlent que la course à la magistrature suprême se tiendra en 2018. Que le 25 janvier 2019, le Président nouvellement élu prêtera serment. Le contour de l'organisation du vote a déjà été fréquemment au centre des débats durant cette année 2017. La question du cadre légal a, particulièrement, concentré l'attention. Un intérêt qui devrait être plus marqué dès l'entame de la nouvelle année qui sera donc, électorale.

La trêve des fêtes de fin d'année qui semble s'être installée de fait ne devrait pas durer au-delà de la première semaine du Nouvel An. Le discours de présentation des vœux de Hery Rajaonarimampianina, président de la République, pourrait donner le coup d'envoi des hostilités politiques. Des échanges passionnés et des épanchements risquent d'être légion, étant donné la perspective de l'élection présidentielle.

