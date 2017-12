Cote d'Ivoire: Réveillon de Noël - Communion à Assinie avec Mme Dominique Ouattara

L'ancien capitaine des Eléphants avait remporté la CAN 2015, avec ses coéquipiers Plus »

Sensible au geste et à la présence de la Première dame, le curé Niamké Emmanuel a mis en lumière ses actions en faveur des enfants. il lui a souhaité une longue vie et formé des vœux de réussite au chef de l'État pour 2018. Le pagne paroissial lui a été offert. L'évêque a imploré Dieu pour l'unité et le bonheur du pays.

Mgr raymond Ahoua, évêque du diocèse de grand-Bassam, a, dans son homélie, indiqué que le verbe s'est fait chair pour être l'emmanuel, (Dieu avec nous), Dieu se fait alors homme pour sauver l'humanité. C'est pourquoi, il affirme que les fidèles ont raison d'exulter d'allégresse pour rendre grâce à Dieu. Car le prince de la paix vient dans notre monde. Jésus christ, l'enfant-Dieu, est ainsi célébré à travers le mystère de l'incarnation. Sa venue, affirme-t-il, apporte deux choses essentielles : la lumière et la joie au monde. C'est pourquoi l'évêque a invité chacun à demeurer dans la lumière et que Dieu fasse de nous des faiseurs de joie. en cette fête de la nativité, il a confié à Dieu toutes les femmes. Parce que ce sont elles qui donnent naissance.

Où des méthodistes et des musulmans étaient aux côtés des catholiques. Au sortir de cette célébration eucharistique, l'épouse du chef de l'État a déclaré à la presse : «Nous venons d'assister à une messe de Noël à l'église Sainte Thérèse d'Assinie. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis chez moi, à Assinie. J'habite ici, donc je suis heureuse d'avoir pu, cette fois-ci, passer la messe de Noël avec les populations d'Assinie. Je voudrais souhaiter un très joyeux Noël à tous les Ivoiriens et à tous les habitants de Côte d'Ivoire ».

