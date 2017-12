Ile Maurice: Sainte-Croix - Cinq individus arrêtés pour possession d'arme dangereuse

Ils étaient à bord d'une Nissan de couleur grise qui n'avait pas de vignette d'assurance. Cinq hommes, âgés de 19 ans à 36 ans, ont été arrêtés dans l'après-midi du mardi 26 décembre à Pamplemousses. Ils font face à une charge de «bearing offensive weapon and possession of syringe». Un zakniktel et deux seringues ont été retrouvés après une fouille du véhicule.

La Special Squad Northern Division, basée à Abercrombie, était sur la piste de ces cinq malfrats après avoir reçu des informations quant à leurs activités. Les officiers ont intercepté la voiture non loin de la station-service de Pamplemousses et ont procédé à l'arrestation de Steven Desire Andy Casimir, 36 ans, Warren Gabriel Fredo Rochecouste, 27 ans, Christopher John Cornwall, 26 ans, Perrine Olivier Kurvin, 19 ans. Le conducteur est un skipper âgé de 26 ans et habitant Grand-Gaube.

Ils ont été placés en détention policière.