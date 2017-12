Cote d'Ivoire: Marine nationale - La liste complète des personnes décorées

L'ancien capitaine des Eléphants avait remporté la CAN 2015, avec ses coéquipiers Plus »

III - Autorités civiles et militaires et le personnel de la Marine nationale admis à faire valoir leur droit à la retraite fin décembre 2017, pour le grade de Chevalierde l'Ordre du mérite maritime (Ch/Omm):

Le ministre d'État, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, a pris part jeudi à une cérémonie à la base maritime annexe au Plateau. La cérémonie marquait le départ à la retraite de 29 marins, à savoir un officier et 28 officiers-mariniers. Le ministre d'État, Hamed Bakayoko avait à ses côtés plusieurs autorités militaires. Au rang desquelles le Chef d'État-major général des Armées, le général de corps d'armée, Touré Sékou, le contre-amiral Djakaridja Konaté, chef d'État-major de la marine nationale et M. le ministre Mohamed Lamina Fadika.

