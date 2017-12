Cote d'Ivoire: Illuminations festives - Haro sur l'incivisme, holà au vandalisme et au vol !

Des quidams dépourvus de civisme et à la morale douteuse, en rupture avec la Côte d'Ivoire...

Officiellement lancées le 21 décembre dernier, pour la 7e année consécutives, par la Première dame, Dominique Ouattara, les illuminations festives du District d'Abidjan, bien nommées « Abidjan, Perle de Lumières », connaîtront leur paroxysme le 31 décembre. Mais, à quelques jours de cette grand'messe nationale et familiale, force est de constater que l'incivisme de certains citoyens, faut-il encore les qualifier ainsi, est à dénoncer avec emphase.

Il est regrettable de constater, notamment sur le Pont Félix Houphouët-Boigny, dans les environs de l'aéroport éponyme du père-fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, et dans bien des endroits parés des plus beaux apparats lumineux que des actes de vandalisme et de vos sont perpétrés. Guirlandes, réverbères, disjoncteurs, câbles, ampoules, électroaimants et aimants permanents, enseignes lumineuses, panneaux lumineux, lustres, conducteurs et câbles optiques. etc., tout y passe !

Des quidams dépourvus de civisme et à la morale douteuse, en rupture avec la Côte d'Ivoire qui aspire à l'émergence et qui, en plaçant cette édition 2017 des illuminations festives sous le signe de l'hospitalité incarnée par le traditionnel « Akwaba » entendent-ils ainsi saboter l'ascension irréversible de la nation ? A leur petit profit égoïste ? Aiment-ils vraiment leur pays ?

Un peu prémonitoire, l'éditorial de Venance Konan, paru dans Fraternité Matin du mardi 2 décembre, faisait allusion à la prise de résolutions, personnelle comme pour le pays, pour la nouvelle année, un brin philosophe : « La nouvelle année approche à grands pas, et comme d'habitude, nous allons tous prendre de petites et grandes résolutions que nous nous efforcerons de respecter. Pendant que nous y sommes, et si nous en prenions aussi pour notre pays ? Pour le sauver.

Au fait, nous arrive-t-il de le regarder ? Les Ivoiriens aiment beaucoup leur pays et ils n'ont pas tort ».

Et, si ces citoyens en difficulté avec le civisme ne le sauraient pas, les autorités compétentes, le Gouverneur du district d'Abidjan qui a saisi le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à cet effet, subiront la rigueur de la loi s'ils se faisaient prendre dans ces actes de sabotage, vandalisme et de vol.