Ile Maurice: Montagne-Blanche - Un jeune de 17 ans tabassé avec une chaise la veille de Noël

Cette veille de Noël, il s'en souviendra toute sa vie... Akshay (prénom d'emprunt) a passé un sale quart d'heure aux mains de quatre individus, tous des récidivistes fichés à la police. Personne n'est venu en aide à cet adolescent de 17 ans...

Les faits se sont produits dimanche, aux alentours de 17 h 30. L'adolescent raconte qu'il s'était rendu à un snack, à la rue Sans Souci, à Montagne-Blanche. Alors qu'il est à l'intérieur du commerce, quatre individus qui, dit-il, étaient «sous l'influence d'alcool ou de quelconque drogue», débarquent d'une voiture blanche et se dirigent vers la caisse. C'est à ce moment-là qu'un des malotrus aurait remarqué la chaîne en or que portait Akshay.

L'individu aurait tenté de la lui arracher. Akshay ne se laisse pas faire et le ton monte. Les compères du malfrat s'amènent et giflent l'adolescent à plusieurs reprises. «Mo'nn say défann mwa kouma mo kapav dan sa sitiasion-la ek zot inn koumans avoy sez lor mo latet», raconte Akshay. D'ajouter que «personn pan rant ladan parski bann-la ti armé ek trop violan». Sans compter que, «enn la ti pé dir pa kapav fer li nanyé akoz li korek ar enn sef inspekter lapolis... »

Le quatuor aurait, par la suite, pris sa chaîne, son téléphone portable ainsi que son portefeuille qui contenait la somme de Rs 6 000, avant de prendre la fuite. Somme qui était destinée aux achats pour Noël. Akshay n'a pu les en empêcher. «Je me sentais faible et j'ai préféré m'assoir pour éviter plus de mal.»

Lenteur administrative

Des badauds se sont rassemblés autour du snack et la police est arrivée environ dix minutes après avoir été alertée. Blessé à la tête et ayant reçu des coups sur tout le corps, l'adolescent a été conduit à l'hôpital pour recevoir les premiers soins.

Traumatisé et révolté par cette agression, Akshay affirme que «c'est aberrant» la façon dont les malfrats sévissent à Maurice. Il insiste pour que «la sécurité doit être renforcée à Montagne-Blanche». L'adolescent n'a de surcroît pas digéré la «lenteur» des autorités quant aux procédures administratives.

Du côté de la police, une enquête a été ouverte.