Cote d'Ivoire: Football - Privée de matchs à domicile depuis 1988, la Somalie va rejouer sur son sol en 2018

Football : Privée de matchs à domicile depuis 1988, la Somalie va rejouer sur son sol en 2018

Privée de matchs à domicile depuis 1988 pour des raisons d'insécurité dans le pays, la Somalie va pouvoir à partir de 2018 rejouer à domicile. La nouvelle a été donnée par le président de la Fédération somalienne de football (SFF), Abdqiani Said Arab.

«La situation dans le pays change et nous allons vers la paix et la stabilité. Et pour cette raison, nous avons décidé de faire revenir nos matchs à domicile. Les populations somaliennes ont besoin de voir leurs équipes nationales jouer à domicile et nous nous engageons pour ça », a indiqué Said Arab sur le site de la SFF et repris par Africa Top Sports.

Notons que le dernier match à domicile de la Somalie date de 1988. C'était pour les éliminatoires de la CAN contre l'Ouganda (0-0). Depuis, le pays dispute ses rencontres sur terrain neutre ou chez les adversaires.