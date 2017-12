Tunisie: L'ergothérapie pour un meilleur bien-être

La SEP n'a pas un mode d'évolution défini. Elle varie d'un malade à un autre. Toutefois, il existe quatre principales formes d'évolution de la maladie. L'évolution relève du cas par cas. La première forme appelée rémittente est caractérisée par l'apparition brusque d'un ou de plusieurs symptômes qui disparaissent progressivement en six à huit semaines, sans séquelles. Ces poussées peuvent se reproduire avec une fréquence variable, selon chaque malade, allant de plusieurs poussées par an à des poussées espacées par des années. La deuxième forme dite rémittente-progressive se caractérise par la reproduction de poussées pendant 10 à 15 ans en moyenne sans séquelles, puis le malade garde un certain handicap après chaque poussée. La troisième forme connue sous le nom de «progressive secondaire» concerne les patients ayant tout d'abord présenté une forme rémittente des poussées qui disparaissent totalement après un certain temps pour faire place à une progression lente, plus ou moins régulière, du handicap. La quatrième forme dite progressive primaire commence de façon insidieuse, le plus souvent par des problèmes de marche.

Les troubles s'aggravent lentement et d'autres signes apparaissent discrètement au cours du temps. L'évolution se fait de façon très lente, perceptible à l'échelle des années. Le diagnostic de la maladie se fait principalement à l'aide d'une IRM. Etant une maladie orpheline et peu connue, les personnes touchées par la SEP souffrent en sourdine. Hechmi, très jeune, a connu sa première poussée en 2007. La deuxième poussée ne s'est reproduite qu'après 6 ans. Au cours de la conférence, il fait part à l'audience des ennuis et des malaises qu'il ressent à cause de sa maladie. « La première poussée s'est produite en 2007. J'ai eu des troubles au niveau du fonctionnement urinaire. C'est en 2013 que la maladie a commencé à évoluer. J'ai dû abandonner la natation qui est une véritable passion pour moi. J'ai essayé de continuer à faire de la natation mais c'était très dur. De surcroît, je me sens tout le temps malade. J'aime les fêtes et les soirées. J'aime aussi la salsa, mais ma maladie m'empêche de vivre comme je veux et de faire ce que je veux. Je la refuse. Je n'arrive pas à m'accepter. Même mes collègues ne m'acceptent pas», rétorque-t-il.

Améliorer la qualité de la vie du patient

Acculés à un quotidien qui devient de plus en plus difficile, à cause de l'altération du fonctionnement de plusieurs muscles du corps mais également à cause d'une fatigue intense paralysant la personne, les malades atteints de la SEP nécessitent un traitement pluridisciplinaire. Pour améliorer la qualité de vie du patient, le recours à plusieurs spécialistes est fortement recommandé. Outre le neurologue, et selon le cas du patient, une prise en charge d'un malade peut inclure un orthophoniste, un psychologue, un kinésithérapeute, un physiothérapeute, un ergothérapeute, etc., ce dernier a constitué le sujet de l'intervention de la professeure en ergothérapie à l'Esstst, Sondès Amdouni Wertani.

Bien que l'ergothérapie soit une discipline ancienne, elle est encore méconnue et relativement jeune en Tunisie -- la première promotion d'ergothérapie date de 2003. Visant à promouvoir le bien-être du patient, l'ergothérapeute intervient en premier lieu pour évaluer l'environnement du malade. Outre les entretiens cliniques effectués avec le patient pour déceler les difficultés motrices et établir un bilan d'indépendance dans les activités de la vie quotidienne, l'ergothérapeute procède à une évaluation de l'environnement familial et professionnel. A savoir l'habitat, les membres de la famille, le lieu de travail, les collègues, les amis, etc.

Durant les séances d'ergothérapie, des activités de rééducation mais également de réadaptation peuvent être pratiquées. Notamment, des mises en situation concrètes en salle pour montrer au patient des moyens d'adaptation dans la chambre, aux toilettes, lors de l'habillage, dans la cuisine... pour une meilleure réinsertion dans l'environnement. « Malheureusement, la plupart des dispositifs des aides techniques destinés aux malades atteints par la SEP ne sont pas remboursables par la Cnam. C'est justement là où intervient l'ergothérapie. On trouve des solutions en utilisant des moyens très simples pour pallier les difficultés rencontrées quotidiennement par les patients. Des dispositifs peuvent être montés dans la douche ou la chambre, plus généralement des aides techniques pour faciliter leur quotidien. Un suivi à distance peut également avoir lieu », a affirmé Sondes Amdouni. Même si la sclérose en plaques est une maladie jusqu'à présent incurable, s'adapter et vivre avec est désormais possible.

